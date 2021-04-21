В центре Калининграда взорвался газ в жилом доме

Взрыв бытового газа и пожар произошел 21 апреля в многоквартирном жилом доме на улице Леонова в Калининграде.

Первыми о происшествии на первом этаже пятиэтажной "хрущевки" сообщили очевидцы в соцсетях, выложившие видео с выбитыми оконными стеклами и рамами и обгоревшими внутренними помещениями.

В региональном управлении МЧС подтвердили информацию о ЧП. Информация о нем поступила в ведомство в 12.15. По предварительным данным, в результате взрыва произошло возгорание, площадь которого составила 15 квадратных метров.

Из дома эвакуированы 30 человек, есть один пострадавший. Пожар локализован, причины ЧП выясняются. На месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС, полиции, медицинские работники и следователи.

Как сообщили в региональном следственном управлении СК России, которое ведет доследственную проверку происшествия, по предварительным данным, в лечебное учреждение госпитализирован 55-летний мужчина, проживавший в этой квартире, с ожогами и в состоянии алкогольного опьянения. Сведения о других пострадавших уточняются.