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21.04.2021 19:12
Рубрика: Происшествия

В Петербурге осудили мужчину, сломавшего руку мальчику

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге к двум годам лишения свободы в колонии-поселении приговорен мужчина, который на детской площадке сломал руку 11-летнему обидчику своего сына.

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Как сообщает СК по Северной столице, мужчину судили за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

Следователи выяснили, что мужчина пришел на детскую площадку разнимать драку, произошедшую между его 10-летним сыном и 11-летним мальчиком. Но воспитательная работа быстро перешла в рукоприкладство: мужчина бросил ребенка на покрытие детской площадки, тот упал и получил закрытый перелом костей правого предплечья средней трети со смещением.

Помимо отбывания срока в колонии, мужчина также должен выплатить семье пострадавшего 143 тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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