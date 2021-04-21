В Петербурге осудили мужчину, сломавшего руку мальчику

В Санкт-Петербурге к двум годам лишения свободы в колонии-поселении приговорен мужчина, который на детской площадке сломал руку 11-летнему обидчику своего сына.

Как сообщает СК по Северной столице, мужчину судили за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

Следователи выяснили, что мужчина пришел на детскую площадку разнимать драку, произошедшую между его 10-летним сыном и 11-летним мальчиком. Но воспитательная работа быстро перешла в рукоприкладство: мужчина бросил ребенка на покрытие детской площадки, тот упал и получил закрытый перелом костей правого предплечья средней трети со смещением.

Помимо отбывания срока в колонии, мужчина также должен выплатить семье пострадавшего 143 тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда.