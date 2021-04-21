В Петербурге следователь торговал поддельными документами силовиков

Петербургские следователи нашли у коллеги подпольную типографию для изготовления фальшивых удостоверений сотрудников правоохранительных органов. Как сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, на квартире у 27-летнего следователя УМВД России по Выборгскому району города обнаружено и изъято около полусотни бланков, голограммы, оттиски печатей, а также типографское оборудование.

Кроме того, установлено как минимум два факта продажи поддельных удостоверений. Подозреваемый получил за них 30 тысяч рублей от подставного покупателя, "участвующего в оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области", уточнили в СК. Сейчас в отношении лейтенанта юстиции возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ "Изготовление и сбыт поддельных документов".

- Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения, - добавили в управлении.