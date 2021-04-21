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21.04.2021 18:14
Рубрика: Происшествия

В Петербурге ушло в суд дело о 605 млн рублей, спрятанных в диване

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по резонансному делу о незаконном обналичивании средств.

В Оренбуржье ОПГ "отмыла" 250 млн рублей, полученных от игорного бизнеса

С обысками в элитную сталинку на улице Гастелло оперативники пришли в декабре 2017 года. В ходе осмотра квартиры одной из фигуранток их внимание привлек старый диван, в котором оказался тайник с 605 миллионами рублей наличными.

Как сообщили в прокуратуре Петербурга, общая сумма наличности, найденной в сталинке, превысила один миллиард рублей. Также по этому же адресу хранились 48 тысяч долларов и 60 тысяч евро. Хозяйка - бухгалтер в компании - изначально она проходила в статусе свидетеля, затем стала обвиняемой. По версии следствия, обнаруженные в ходе обысков суммы - не личные накопления дамы, а средства, используемые для схем обналичивания.

Как полагают в СК, с марта 2015 года по декабрь 2017-го группа из девяти человек занималась обналичиванием денежных средств через несколько фиктивных фирм. Комиссия составляла восемь процентов от общей суммы. За полтора года группа получила по этой схеме доход в размере 199 миллионов рублей.

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