В Петербурге задержали подозреваемых в убийстве мужчины в паркинге

В Петербурге раскрыто убийство мужчины в паркинге на улице Адмирала Черокова. Тело погибшего местные жители обнаружили 31 марта и с тех пор следователи вели поиск нападавших.

Как сообщает СК по Петербургу, сейчас задержаны трое мужчин. По версии следствия, 31 марта они напали на своего знакомого и до смерти его избили. В вещах погибшего нападавшие нашли ключи от квартиры и пошли домой к своей жертве.

В квартире находилась жена погибшего. Женщину связали, избили. Также нападавшие вынесли из жилища полмиллиона рублей, а также дорогие наручные часы.

Часы впоследствии были обнаружены на дне колодца в частном секторе Петербурга.

В ближайшее время подозреваемым предъявят обвинение и изберут меру пресечения. В следствии не скрывают, что будут настаивать на аресте.