Выборгская таможня не пропустила в Финляндию засушенных жуков

На таможенном посту Торфяновка у гражданина России обнаружили коробки и пробирки с насекомыми. Как сообщили в Северо-Западном таможенном управлении, перемещаемый товар не предназначен для личного пользования.

Гражданин, следующий в соседнюю страну на автобусе, выбрал для себя зеленый коридор и заявил, что он не перевозит товары, подлежащие обязательному письменному декларированию. Однако в ходе досмотра в чемодане среди его личных вещей обнаружили жуков: 12 деревянных коробок с засушенными насекомыми, а также 114 микропробирок - с заспиртованными. Общее количество составило 2388 штук.

Мужчина объяснил, что везет энтомологический материал для изучения в лаборатории, а также для передачи в разные города Европы. Как прокомментировал начальник таможенного поста Торфяновка Сергей Крихунов, экспертиза установила стоимость насекомых - 320 тысяч рублей.

В отношении гражданина РФ возбуждено дело об административном правонарушении о недекларировании обязательных товаров.