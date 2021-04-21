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21.04.2021 20:15
Рубрика: Общество

Уколят в вагоне

Жители Коми могут сделать прививку прямо в поезде
Текст: Светлана Цыганкова (Сыктывкар)
Российская газета - Федеральный выпуск № 87(8438)
Специальный поезд с вагоном-лабораторией, где можно вакцинироваться от коронавируса, отправился по муниципальным районам. Это совместный проект регионального Министерства здравоохранения и Северной железной дороги. Прививают работников дороги, учителей, пенсионеров, проживающих в окрестных поселках.

В вагоне все устроено, как в обычном медицинском кабинете. Есть отделение для первичного осмотра и приема, а также прививочный кабинет. Вакцина "Спутник V" здесь хранится в холодильнике. Всех желающих вакцинируют, как говорится, со всеми удобствами.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Власти заранее проработали вопросы укомплектования бригад вакцинации медицинскими специалистами, выделили необходимые объемы вакцины. В состав бригад вошли врачи лечебных учреждений, которые находятся по маршруту следования спецпоезда, - Сосногорской, Печорской центральных районных больниц и Воркутинской больницы скорой медицинской помощи.

Первая остановка - на станции Ираёль Сосногорского района. Медицинские работники трудились здесь полную смену - семь часов. Привили 110 человек. Почти половина - это люди старше 60 лет. К маломобильным гражданам выезжали домой.

- Моя мама живет в Ираёле, она пенсионерка, - рассказала "РГ" Ирина Степанова. - Я же со своей семьей - в Сыктывкаре. Последнее время практически маму не навещала, боялась привезти ей вирус. Она живет далеко от больницы, а тут поезд запустили. Маме сразу и сделали первый укол. Я очень довольна. Теперь у нее будет иммунитет и даже если заболеет, то не так тяжело. Кстати, она всегда делает прививку и от гриппа. И последние зимы вообще не болела простудными заболеваниями.

В вагоне все устроено, как в обычном медицинском кабинете. Есть отделение для первичного осмотра и приема, прививочный кабинет. Фото: Печорская ЦРБ

На следующий день спецпоезд встречали уже в Печорском районе. Жителей заранее предупредили и они уже ждали его на перроне. Первую половину дня медики работали на станции Каджером, вторую - в Кожве.

Как рассказали в министерстве здравоохранения Республики Коми, работники мобильной бригады Печорской центральной районной больницы вакцинировали 138 жителей поселка Каджером и близлежащих населенных пунктов. Из этого числа - 14 действующих работников и пенсионеров железной дороги, сто пожилых граждан, которым более 60 лет. Тех, кто живет подальше от железнодорожной станции, подвозили транспортом, который специально предоставила администрация поселения.

Подобным образом работали и в Кожве. Первую дозу вакцины получили 113 человек, более половины из них - пожилые люди.

Следующий муниципалитет по ходу движения - территория Воркуты. Сначала спецпоезд остановился на железнодорожной станции Сивомаскинская. Заключительный пункт движения - станция Елецкая. Здесь прививочная бригада Воркутинской больницы скорой медицинской помощи будет работать 22 апреля.

По данным министерства здравоохранения Республики Коми, регион получил порядка 100 тысяч доз вакцины. От коронавирусной инфекции уже привили почти 70 тысяч человек.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми Вакцинация от коронавируса

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