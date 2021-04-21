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Рубрика: Общество

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Как будут отдыхать школьники с учетом ковидных рисков
Российская газета - Неделя № 86(8437)
Школьники не останутся без отдыха - власти регионов снимают ограничения, которые касаются работы детских лагерей. Правда, смены будут проходить с учетом требований Роспотребнадзора.
Детские лагеря к активному отдыху готовы. Фото: Марина Волосевич Детские лагеря к активному отдыху готовы. Фото: Марина Волосевич
Детские лагеря к активному отдыху готовы. Фото: Марина Волосевич

Почти 1600 школьников из Магаданской области отправятся в оздоровительные центры Крыма и Кубани, а более 8000 ребят отдохнут в загородных и пришкольных лагерях региона. Всего летом для детей откроют двери 69 образовательных организаций с дневным посещением. Каждый ребенок перед поездкой пройдет текст на коронавирус. Путевки в цене не изменились по сравнению с прошлым годом: например, стоимость смены в детском лагере "Северный Артек" составляет 45 868 рублей, из них 80 процентов оплачивает областной бюджет и только 20 - родители.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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По четыре смены проведут в летний сезон три загородных оздоровительных учреждения Сахалинской области. Полная стоимость путевки на 21 день составит 55,6 тысячи рублей в лагерь "Юбилейный", 60,2 тысячи - в "Лесное озеро" и 78,9 тысячи - в "Чайку". Но родительская плата составит в среднем 9-12 тысяч рублей: компенсации за летний отдых детей сохранятся и в 2021 году, несмотря на сложности исполнения областного бюджета.

Омские ребятишки смогут отдохнуть в палаточных, загородных и пришкольных лагерях с 25 мая. Также разрешены походы, экспедиции. Здравницы региона готовы и уже принимают заявления. Летом откроются 33 загородных лагеря, 28 палаточных и 568 пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, загрузка составит не более 75 процентов. В конце мая откроются детские лагеря и в Томской области. Однако с 20 марта уже заработали учреждения с лицензией на осуществление медицинской деятельности. Во время весенних каникул там отдохнули 304 ребенка.

С 8 июня откроются летние смены для калмыцких школьников. Как сообщили "РГ" в пресс-службе регионального минобразования, всего в Калмыкии будут действовать 110 лагерей дневного пребывания при школах и четыре сезонных муниципальных детских оздоровительных лагеря. Стоимость путевки в лагеря дневного пребывания за смену составит 2268 рублей, в муниципальные детские оздоровительные лагеря - 12 213 рублей, а в пансионат с лечением - 21 666 рублей.

Не останутся без летнего отдыха и школьники из Северо-Западных регионов страны. Например, в Санкт-Петербурге летний отдых будет организован как в загородных оздоровительных лагерях, так и в лагерях дневного пребывания на базе школ. В лагерях предусмотрено четыре смены - как это было и до пандемии. Однако заполняемость установлена в 75 процентов. С 19 апреля родители смогут обратиться за получением сертификата на частичную оплату отдыха в загородных лагерях. Его стоимость определена в 20 тысяч 124 рубля. Сертификаты можно будет получить либо в МФЦ, либо в СПбГБУ ЦОО "Молодежный". Каждый может выбрать удобный для себя вариант.

Школьники смогут отдохнуть даже в детских лагерях на Черном море

А в Калининградской области летом свои двери откроют 297 детских учреждений. Среди них - 14 загородных лагерей, один лагерь труда и отдыха и 282 площадки, созданные на базе школ, культурных и молодежных центров. Наполняемость загородных лагерей не будет превышать 70 процентов. А вот смены будут длиться как раньше - 21 день. "Моя дочка отдохнет в летнем центре при школе. Там будут походы в театры, кино, музеи, филармонию, - рассказывает жительница Калининграда Татьяна Дейнек, мама 10-летней Арины. - Кроме того, несколько раз детей отвезут на Балтийское море. Стоит путевка три с половиной тысячи рублей".

Подготовили: Татьяна Дмитракова, Наталья Граф, Руслан Мельников, Татьяна Тюменева, Наталья Коротченко, Елена Мелихова

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