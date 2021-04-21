Крымские хирурги изобрели уникальную операцию на предстательной железе

Хирурги Клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки Крымского федерального университета провели первые 35 лапароскопических операций с применением новой уникальной методики для удаления доброкачественных опухолей предстательной железы, позволяющие полностью сохранять мочеиспускательный канал. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

"Золотым стандартом" лечения доброкачественных опухолей предстательной железы в мировой хирургии являются операции через мочеиспускательный канал трансуретральным способом. При помощи эндоскопа и лазера проводится вылущивание опухолевых долей. Однако эта методика нарушает окружающие ткани, из-за чего примерно у семи процентов прооперированных возникает недержание, не поддающееся излечению.

- Из-за этих недостатков "золотого стандарта" мы начали проводить лапароскопические операции внебрюшинного доступа, когда со стороны живота делаются небольшие проколы в пределах сантиметра, - рассказал директор КММЦ Святителя Луки КФУ Сергей Еременко. - Подобный способ используют и другие специалисты, но инновация хирургов нашей клиники заключается в методике вмешательства, не затрагивающей мочеиспускательный канал. Нашей целью было сохранить его полностью, в частности, мышечные жомы, удерживающие мочу. Сейчас мы внимательно следим за процессом реабилитации первых 35 пациентов.

По словам специалистов, в последние десятилетия пациенты с доброкачественными опухолями предстательной железы заметно помолодели. И если ранее эта болезнь возникала у мужчин от 70 лет, то сейчас некоторые вынуждены ложиться на операционный стол уже в 50. Различные отрицательные эффекты ранее были допустимы из-за преклонного возраста пациентов, но для мужчин в расцвете сил необходимы новые безопасные методики проведения подобных операций.

К сожалению, малоинвазивность (минимальное количество разрезов) и малотравматичность не всегда равны друг другу, - отмечает Сергей Еременко. - Воздействие лазером или другими источниками энергии может вызвать серьезные трудности в дальнейшем. С помощью УЗИ и других видов диагностики у прооперированных мы сделали вывод, что никаких повреждений или деформаций после вмешательства по разработанному нами методу нет. Заживление происходит намного быстрее за счет отсутствия лазера.

Сейчас специалисты клиники работают над научной статьей по этой теме, а также готовятся представить видеоматериалы об основных особенностях проведения операций по разработанному методу на урологическом форуме в Санкт-Петербурге осенью 2021 года.