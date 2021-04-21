Октябрина Девлетова: Половина регионов России переходит на сжигание отходов

В Краснодаре прошел Южный экологический форум - 2021, собравший крупнейшие компании России, работающие в сфере переработки отходов. В форуме также приняли участие федеральные банки, ведущие сельхозпредприятия, производители текстиля, полимеров, продуктов питания, лаков, красок и многие другие компании, ведь проблемы экологии и утилизации отходов касаются всех без исключения.

Главным вопросом дискуссионной площадки стал вопрос, как усовершенствовать подходы в области переработки отходов и развития экологии. Как заниматься утилизацией таким способом, чтобы не наносить вред людям и окружающей среде? Сейчас эти вопросы более чем злободневные, особенно учитывая наметившуюся тенденцию к закрытию переполненных мусорных полигонов. В то же время окончательного решения по дальнейшей утилизации отходов на федеральном уровне пока не принято. В итоге получается, что непонятно, куда девать мусор и отходы вообще.

Одним из центральных докладов на Южном экологическом форуме стало выступление генерального директора компании "Эко-Спектрум" Октябрины Девлетовой. Она проанализировала опыт разных российских регионов в вопросе утилизации отходов и предложила выход из ситуации.

- Нами были изучены и проанализированы территориальные схемы 85 регионов России, - подчеркнула Октябрина Девлетова во время своего выступления на форуме. - Из них более половины - а именно 52 процента (!) регионов - включают в цикл по утилизации и обезвреживанию твердых коммунальных отходов (ТКО) термическое оборудование, то есть самым перспективным, по мнению руководства этих регионов, является сжигание отходов с соответствующей газоочисткой, что позволяет не наносить вред окружающей среде. В то же время, подробно изучив и проанализировав территориальную схему обращения с отходами Краснодарского края, было обнаружено, что в качестве решения проблемы накопления мусора на Кубани преобладают линии сортировки (автоматическая и ручная) и захоронения. А в Крымске планируется применение биокомпостирования. При этом регион разделен на 11 зон действия региональных операторов.

Октябрина Девлетова обратила внимание участников экологического форума на тот факт, что когда срок "жизни" полигонов истекает, то дальше по плану следует этап их рекультивации. Его целью является возвращение загрязненных отходами земель к использованию. Однако на самом деле этот процесс малопродуктивен. По времени он занимает полвека - 50 лет, при этом сопровождается выделением большого количества выбросов в виде свалочного газа (50 процентов метана, 40 процентов углекислого газа и 10 процентов других ядовитых газов), отравляющего окружающую среду и людей. Учеными доказано, что у жителей, дома которых находятся даже в нескольких десятках километров от полигонов, эти виды газов могут вызывать новообразования. Также в почве при рекультивации свалок продолжают сохраняться тяжелые металлы, в том числе их подвижные формы (например, ртуть), содержание которых, даже после всех фаз распада, может превышать в почве предельно допустимые концентрации.

Кроме того, для рекультивации мусорных полигонов требуются немалые инвестиции, которые зачастую на практике не вкладываются. Учитывая все вышеперечисленное, можно сделать вывод, что технология термической утилизации и обезвреживания отходов является наиболее перспективной.

Компания "Эко-Спектрум", которую возглавляет Октябрина Девлетова, не только производит инсинераторы для сжигания отходов, но, в первую очередь, проводит жесткий мониторинг и контроль экологической ситуации того региона, в котором будет работать выпускаемое ею оборудование. Когда поступает заказ на изготовление инсинераторов, работа начинается с химического анализа тех отходов, которые будут сжигаться. Это позволяет понимать, какие концентрации газов получатся на выходе и, соответственно, устанавливать необходимые системы газоочистки. В итоге вредные вещества не поступают в атмосферу.

Предприятие привлекло на работу опытных специалистов (химиков, физиков, конструкторов, программистов), а все расчеты производятся в специализированных программах. Это позволяет производить современные установки, отвечающие самым жестким экологическим требованиям.

Важным прорывом в развитии термической обработки при обезвреживании отходов является рекуперация тепла и энергии, которые вырабатывают инсинераторы при работе. Например, одна такая установка может обогревать помещения площадью свыше 2000 квадратных метров. Прорабатываются и вопросы возможного преобразования вырабатываемого тепла в электроэнергию. В этом случае можно получить не только инсинератор, сжигающий отходы без вреда для окружающей среды, но и собственную мини-электростанцию, способную обеспечить потребности целой жилой многоэтажки или небольшого предприятия.

В компании "Эко-Спектрум" изучили уровень безопасности золы, которая получается после термической обработки отходов. Исследование по заказу предприятия проводили ученые-химики. Специалисты выяснили, что это в 100 раз экологичнее, чем почвы сельхозугодий. Другими словами, она является абсолютно безопасной. Партнеры компании "Эко-Спектрум" уже научились делать из нее облицовочную плитку, уличные лавочки, красивые мусорные урны и антивандальные панели. Эта продукция поставляется на российский рынок.

Успех работы "Эко-Спектрум" в области термической обработки отходов подчеркивает также тот факт, что инсинераторы, произведенные компанией, уже поставлены более чем в 200 различных городов России, а также в Казахстан, Армению, Пакистан и Грецию.

Подводя итоги Южного экологического форума - 2021, его участники приняли резолюцию по охране окружающей среды, которая объединила их инициативы и предложения по совершенствованию законодательства и государственной политики в сфере экологии.

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