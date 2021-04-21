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21.04.2021 13:48
Рубрика: Власть

Разведывательный беспилотник США пролетел недалеко от Крыма

Текст: Юрий Гаврилов
Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk в среду, 21 апреля, провел длительный разведывательный полет у берегов Крыма. Об этом сообщили западные источники.
Фото: U.S. Air Force/AP Фото: U.S. Air Force/AP
Фото: U.S. Air Force/AP

По имеющимся у них данным, американский дрон, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилии, выполнял рейд вблизи морской границы российского полуострова на высоте 15 тыс. метров. Он также прошел вдоль черноморских берегов Краснодарского края.

Фото: Александр Кряжев \ РИА Новости
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Разведывательный полет Global Hawk совпал по времени с учениями, которые наши военные сейчас проводят на сухопутных полигонах Крыма, в воздушном пространстве над полуостровом и вышедшими в Черное море кораблями ВМФ России. В простое совпадение этих событий не очень верится. Особенно, если знать, какими разведывательными способностями обладает военная техника США.

Например, по данным из открытых источников, тот же RQ-4B, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину около 250 км. При обследовании больших площадей в режиме маршрутного наблюдения, осуществляемого в полосе шириной 10 км, разрешающая способность получаемых с беспилотника изображений составляет 1 метр.

Иными словами, при полете на больших высотах этот беспилотник способен контролировать обширную территорию. Он также может через спутниковый канал связи в реальном режиме времени передавать полученную информацию на командные пункты. Имея взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, RQ-4A готов патрулировать небо в течение 30 часов, забираясь на высоту до 18 тыс. метров.

Понятно, что при таких характеристиках опасно сближаться с нашей воздушной границей беспилотнику США не было необходимости. Тем более что американцы прекрасно знают: за таким нарушением неминуемо последует удар средствами ПВО. Кроме того, район дислокации российской техники всегда окружают средствами радиоэлектронного подавления. Поэтому еще не факт, что шпионский рейд принес его организаторам какой-то результат.

Фото: Вадим Савицкий/ РИА Новости
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Настораживает тот факт, что очередной шпионский рейд над Черным морем американцы провели накануне закрытия воздушного пространства РФ в районе Крыма. Напомним, что с 24 апреля для иностранных летательных аппаратов на полгода ограничивается движение на высотах до 19 тыс. метров над южной частью российского полуострова - от Севастополя до Феодосии, а также над частью международных вод югo-восточнее Крыма. Такое же ограничение будет действовать и в отношении нашей акватории Черного моря - ее закрывают для прохода чужих военных кораблей и судов.

Не знать про такое решение в Вашингтоне, конечно, не могут. Тем не менее, американские военные используют любую возможность для проведения разведки вблизи российских границ.

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