Убийца начальника угрозыска Краснодара получил пожизненный срок

На Кубани вынесли приговор 45-летнему Алексею Дьякову за убийство в 1998 году начальника уголовного розыска Краснодара и его подчиненного в составе организованной группы по найму. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Как следует из материалов уголовного дела, в декабре 1998 года киллер, выполняя заказ на убийство, спровоцировали столкновение с автомобилем, в которой находились начальник отдела уголовного розыска УВД по Краснодару Александр Ледовский и его коллега.

В пресс-службе прокуратуры Кубани уточнили, что между начальником уголовного розыска и заказчиком ранее произошел конфликт. Для убийства он и привлек Дьякова и другого жителя Астрахани, которым была предоставлена информация о месте жительства и маршруте передвижения жертвы.

"Для убийства милиционера главой организованной группы было выделено 50 тысяч долларов США, часть из которых была потрачена для приобретения оружия и автомобиля, в целях инсценировки дорожно -транспортного происшествия, а 30 тысяч долларов США предназначались киллерам", - сообщили в надзорном ведомстве.

Злоумышленники несколько раз выстрелили по вышедшим из машины сотрудникам милиции, которые от полученных травм скончались на месте. Бандиты скрылись с места убийства - их местонахождение было установлено через 20 лет.

Суд, (во время процесса обвиняемый полностью признал свою вину) с учетом мнения государственного обвинителя, наличия смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, назначил Алексею Дьякову 18 лет лишения свободы, а по совокупности преступлений (ранее он осужден на пожизненный срок Астраханским областным судом за четыре убийства) в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.