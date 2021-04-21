В крупных торговых центрах Симферополя откроют пункты вакцинации

В ближайшие дни в крупных торговых центрах Симферополя откроются мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Об этом на брифинге о противодействию COVID-19 сообщил глава Минздрава РК Александр Остапенко.

Пункты разместят в торговых центрах "Южная галерея", "Меганом", "Центрум" и "FM". Министр также уточнил, что из-за развернутых в крымской столице на площади Ленина строительных работ ранее открытый там мобильный пункт переместили на перекресток улиц Маркса и Пушкина.

По оперативным данным регионального Минздрава, Крым уже получил 215852 дозы вакцины, в республике уже вакцинировали 122980 человек, в том числе 65865 привили вторым компонентом. Своей очереди на вакцинацию ожидают 33495 крымчан. Остаток вакцины - 92872 дозы.

С 13 апреля по одному мобильному пункту вакцинации от коронавируса открыли в Симферополе, Евпатории, Керчи и Джанкое. Аналогичный пункт начал работу и в Севастополе на площади Нахимова.

За минувшие сутки в Крыму при обследовании 2325 человек зарегистрировали 102 случая заражения коронавирусом, в том числе 13 с бессимптомным течением заболевания. Пять больных COVID-19 скончались. Амбулаторное лечение проходят 446 крымчан, стационарное - 1473.