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21.04.2021 10:51
Рубрика: Общество

В крупных торговых центрах Симферополя откроют пункты вакцинации

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения РК Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения РК
Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения РК

В ближайшие дни в крупных торговых центрах Симферополя откроются мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Об этом на брифинге о противодействию COVID-19 сообщил глава Минздрава РК Александр Остапенко.

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым
Мобильные пункты вакцинации откроют еще в трех городах Крыма

Пункты разместят в торговых центрах "Южная галерея", "Меганом", "Центрум" и "FM". Министр также уточнил, что из-за развернутых в крымской столице на площади Ленина строительных работ ранее открытый там мобильный пункт переместили на перекресток улиц Маркса и Пушкина.

По оперативным данным регионального Минздрава, Крым уже получил 215852 дозы вакцины, в республике уже вакцинировали 122980 человек, в том числе 65865 привили вторым компонентом. Своей очереди на вакцинацию ожидают 33495 крымчан. Остаток вакцины - 92872 дозы.

С 13 апреля по одному мобильному пункту вакцинации от коронавируса открыли в Симферополе, Евпатории, Керчи и Джанкое. Аналогичный пункт начал работу и в Севастополе на площади Нахимова.

За минувшие сутки в Крыму при обследовании 2325 человек зарегистрировали 102 случая заражения коронавирусом, в том числе 13 с бессимптомным течением заболевания. Пять больных COVID-19 скончались. Амбулаторное лечение проходят 446 крымчан, стационарное - 1473.

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