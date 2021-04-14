Мобильные пункты вакцинации откроют еще в трех городах Крыма

В Симферополе за первый день работы мобильного пункта в нем привились 210 человек. Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым

В течение 14 и 15 апреля на центральных площадях Евпатории, Керчи и Джанкоя откроют мобильные пункты вакцинации. Об этом на брифинге представителей органов власти в связи с распространением коронавируса в Крыму сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко.

По его словам, вакцинацию в регионе проводят весьма активно. Республика уже получила более 198 тысяч доз вакцины. Привиты 92633 человека, в том числе 61430 человек получили второй компонент.

Тем не менее за прошедшую неделю в республике подтверждено 645 случаев COVID-19, что почти в два раза превышает показатели предыдущей недели. Зарегистрирован 31 летальный случай. Быстрее всего коронавирусная инфекция распространяется в Нижнегорском, Раздольненском, Красногвардейском, Черноморском и Джанкойском районах, а также в Армянске, Алуште и Феодосии.

Для пациентов с COVID-19 задействованы 1787 коек. На прошлой неделе в связи с увеличением числа больных в Симферопольской городской больнице №7 дополнительно ввели 100 коек.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что за последние полмесяца в регионе зафиксировали рост заболеваемости внебольничными пневмониями, в структуре которых лидируют пневмонии, спровоцированные распространением коронавируса. Так, увеличение среднереспубликанского показателя пневмоний отмечено в Симферополе, Алуште, Армянске и Раздольненском районе, в них же растет число заражений коронавирусом.

Как сообщалось, с 13 апреля по мобильному пункту вакцинации против новой коронавирусной инфекции открыли в Симферополе на площади Ленина и на площади Нахимова в Севастополе. Сделать прививку можно будет в будние дни. Предварительная запись не требуется. Желающим вакцинироваться, как и в поликлинике, необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.