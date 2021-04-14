Новости

Нацбанк Беларуси повысил ставку рефинансирования 11:47
Помощник президента России пригласил на встречу американского посла 11:44
Мобильные пункты вакцинации откроют еще в трех городах Крыма 11:34
В Миннесоте третью ночь продолжаются протесты после убийства афроамериканца 11:25
Оперштаб: В Москве от коронавируса вылечился еще 1751 пациент 11:17
Корабли ЧФ проведут стрельбы на фоне прибытия эсминцев США 11:17
У дороги к Крымскому мосту обнаружены античные монеты 11:12
Бурматов: Возвращение эвтаназии животных недопустимо 11:10
Samsung представит "самый мощный Galaxy" 28 апреля 11:10
Суд рассмотрит иск о запрете эксплуатации Среднеуральского монастыря 11:08
МИД выяснит обстоятельства вызова посла РФ в дипведомство Швеции 11:08
В Новосибирске создали осколочно-фугасный снаряд для гаубиц 10:57
Названа причина крупного ДТП с автобусом в Москве 10:54
Пашинян назвал основу безопасности Армении 10:41
Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Алексея Русских 10:38
Telegram запустил две новые веб-версии мессенджера 10:37
В Ижевске восемь детей попали в больницу, отравившись в бассейне 10:36
Матвиенко пошутила по поводу оттока сенаторов на губернаторские посты 10:34
Подозреваемый в убийстве Альберта Рыжего признал вину 10:32
Ил-114 заинтересовал военных 10:32
На беременную жительницу Ямала напали с ножом 10:27
Несколько российских РЛС разместят в Арктике до конца 2021 года 10:24
Талибы отказались вести переговоры с США до вывода войск из Афганистана 10:23
В Москве стартовал месячник пожарной безопасности 10:23
В Тамбове отключенную из-за аварии на ТЭЦ горячую воду вернут "к ночи" 10:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
14.04.2021 11:34
Рубрика: Общество

Мобильные пункты вакцинации откроют еще в трех городах Крыма

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
В Симферополе за первый день работы мобильного пункта в нем привились 210 человек. Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым В Симферополе за первый день работы мобильного пункта в нем привились 210 человек. Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым
В Симферополе за первый день работы мобильного пункта в нем привились 210 человек. Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым

В течение 14 и 15 апреля на центральных площадях Евпатории, Керчи и Джанкоя откроют мобильные пункты вакцинации. Об этом на брифинге представителей органов власти в связи с распространением коронавируса в Крыму сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Крымский ученый спрогнозировал срок действия вакцин от коронавируса

По его словам, вакцинацию в регионе проводят весьма активно. Республика уже получила более 198 тысяч доз вакцины. Привиты 92633 человека, в том числе 61430 человек получили второй компонент.

Тем не менее за прошедшую неделю в республике подтверждено 645 случаев COVID-19, что почти в два раза превышает показатели предыдущей недели. Зарегистрирован 31 летальный случай. Быстрее всего коронавирусная инфекция распространяется в Нижнегорском, Раздольненском, Красногвардейском, Черноморском и Джанкойском районах, а также в Армянске, Алуште и Феодосии.

Для пациентов с COVID-19 задействованы 1787 коек. На прошлой неделе в связи с увеличением числа больных в Симферопольской городской больнице №7 дополнительно ввели 100 коек.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что за последние полмесяца в регионе зафиксировали рост заболеваемости внебольничными пневмониями, в структуре которых лидируют пневмонии, спровоцированные распространением коронавируса. Так, увеличение среднереспубликанского показателя пневмоний отмечено в Симферополе, Алуште, Армянске и Раздольненском районе, в них же растет число заражений коронавирусом.

Как сообщалось, с 13 апреля по мобильному пункту вакцинации против новой коронавирусной инфекции открыли в Симферополе на площади Ленина и на площади Нахимова в Севастополе. Сделать прививку можно будет в будние дни. Предварительная запись не требуется. Желающим вакцинироваться, как и в поликлинике, необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

МИД РФ рассказал о подготовке встречи Путина и Байдена
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве посетителя фитнес-клуба
В Барнауле СК начал проверку обрушения трубы на ТЭЦ-2
МИД Турции не видит в приостановке полетов из РФ политического подтекста
Трудовые договоры россиян станут электронными
Победа во Всероссийской олимпиаде: Секреты московских школьников
Как отличить COVID-19 от сезонной аллергии