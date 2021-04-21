Ветеран и инвалид Великой Отечественной войны Сервер Селямиев 34 года не может получить положенное ему по закону жилье. В 2020 году в администрации Ялты ему пообещали земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, но потом отказали.

Сервер Селямиев родился в деревне Аджикой Бахчисарайского района. Когда началась война, он был ребенком, но уже помогал партизанам. Рядом с деревней Дуванкой (ныне Верхнесадовое) в 1941 году проходила первая линия обороны Севастополя.

Мустафа, сын Сервера Селямиева, рассказывает: "Партизанам нужны были сведения. Учитель начальных классов был в партизанском отряде, а его ученики, в том числе и мой отец, под видом того, что они пасут овец, узнавали месторасположение немцев, количество техники. Мальчишки несколько раз ходили за линию фронта, передавали информацию и продукты партизанам.

Как-то школьники возвращались домой, в деревню, и попали под минометный огонь немцев, из троих ребят двое погибли, а Сервер был ранен в голову и руку. Так он стал инвалидом второй группы. 18 мая 1944 года семью Сервера выслали в спецпоселение на территории Узбекистана, в город Маргилан. Люди жили в бараках, в одной комнате по четыре семьи. До места назначения из шести детей доехал только один Сервер, остальные погибли.

Тяжелая дорога и смерть детей подорвали здоровье матери. Чтобы не лишиться последнего ребенка, женщина при получении документов указала, что Сервер родился в 1935 году. Она на несколько лет уменьшила его возраст, чтобы его не забрали на тяжелые работы".

- Отец то ли 1931-го, то ли 1933 года рождения, он сам уже не помнит, - говорит Мустафа.

В Узбекистане семья прожила 43 года. Сервер выучился на столяра-плотника, работал, женился, там же родились его дети. Его реабилитировали в 1956 году, на родину все вернулись в 1987-м.

В Крыму старший сын Сервера получил участок под Симферополем, вся семья помогала ему строить дом. А Сервер Селямиев живет в Ялте с младшим сыном Мустафой, отцом многодетной семьи. За время проживания на полуострове инвалид ВОВ так и не смог получить заслуженное жилье или земельный участок.

В январе 2020 года Сервер обратился к главе администрации Ялты Ивану Имгрунту с просьбой выделить ему положенную по закону квартиру. Но свободного жилья для льготников не было, поэтому Имгрунт пообещал предоставить землю для строительства дома. Участок подобрали и начали его оформление. Однако после скоропостижной смерти Ивана Имгрунта в октябре вопрос остался нерешенным. Обращения ветерана в администрацию Ялты не дали никаких результатов.

В апреле 2021 года Сервер Селямиев попросил помощи у Общероссийского общественного движения "Ветераны России".

- Мы направили обращение в центральный аппарат Генеральной прокуратуры РФ с просьбой организовать проверку достоверности фактов, изложенных в обращении Сервера Селямиева, проверку соблюдения его прав и обеспечение связанных с этим правом государственных гарантий и принятия мер прокурорского реагирования. Дополнительно обращение было направлено в контрольное управление Администрации президента РФ, а также депутату Госдумы Сергею Веремеенко, - сообщил "РГ" председатель общероссийского общественного движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов.

По его словам, в ООД "Ветераны России" поступает большое количество обращений от ветеранов всех категорий.

- За последние пять месяцев работы с обращениями граждан квартиры получили три ветерана боевых действий (Роман Заговеев, Амур Берлин и Владимир Прибыш), в ближайшее время ожидает получения квартиры четвертый ветеран боевых действий Александр Белов. Положительно решились вопросы с обеспечением жильем ветеранов боевых действий в Тульской, Свердловской, Волгоградской и Оренбургской областях, - говорит Ильдар Резяпов.

В администрации Ялты "РГ" сообщили, что на учете среди граждан, нуждающихся в получении жилых помещений по договорам социального найма, Сервер Селямиев не состоит. Его пригласили на прием в отдел по вопросам квартирного учета департамента имущественных и земельных отношений администрации для подачи заявления и необходимых документов.

"Будут направлены межведомственные запросы, после получения ответов рассмотрим возможность постановки Селямиева на учет", - сказали в администрации.

Также, учитывая наличие льготы ветерана и инвалида Великой Отечественной войны, в администрации пообещали рассмотреть возможность включения Сервера Селямиева в список граждан, претендующих на предоставление единовременной денежной выплаты из средств федерального бюджета на приобретение или строительство жилья.

В очереди на получение участка в Ялте ветеран состоит под номером 2031. По итогам инвентаризации свободных земель в муниципалитете нет. В связи с этим администрация Ялты обратилась к главе Республики Крым Сергею Аксенову с просьбой определить компенсационный механизм и сумму, подлежащую выплате гражданам, находящимся в льготной очереди на получение земельного участка. Также попросили внести изменения в закон РК от 15.01.2015 N 66-ЗРК/2015 и предусмотреть возможность выделения участков льготникам в других муниципальных образованиях Республики Крым по согласованию. .

Кстати

В РФ с 2014 года действует программа реабилитации репрессированных народов Крыма. По ней депортированные получают жилье. Так, в Севастополе в конце 2020 года в новом доме квартиры получили 60 семей. В 2019 году завершилось строительство 72-квартирного жилого дома в Керчи для депортированных граждан. В Симферопольском районе планируют сдать в эксплуатацию два 160-квартирных дома.