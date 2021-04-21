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21.04.2021 21:21
Рубрика: Экономика

Голубая мечта

12 лет в ожидании газа
Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Российская газета - Неделя № 86(8437)
В поселке Мирный под Астраханью еще в начале века было 150 дворов, сейчас - больше тысячи. Этот поселок - ближайший к городу. Да и администрация охотно выделяла поселенцам участки под строительство. Правда, без коммуникаций. Главная проблема - отсутствие газа, который обещают уже 12 лет.
Из коммуникаций у Альбины Идрисовой - только солнечные батареи. Фото: Максим Коротченко Из коммуникаций у Альбины Идрисовой - только солнечные батареи. Фото: Максим Коротченко
Из коммуникаций у Альбины Идрисовой - только солнечные батареи. Фото: Максим Коротченко

- Я здесь купила дом на маткапитал: копейка в копейку уложилась - счастливая! До города рукой подать, а провести свет, воду и газ, как казалось, - дело пустяковое, - поделилась с "РГ" мать троих детей Альбина Идрисова.

Она уже пять лет живет в Мирном, а из всех благ цивилизации у нее только солнечные батареи, которые женщина установила сама. Вода покупная, отопление печное.

Сосед девушки Серик Сахауов уже 12 лет ведет переписку с администрацией по поводу подключения газа и получает один ответ: проект строительства разводящих сетей в разработке.

- Я как Дон Кихот с этими ветряными мельницами борюсь. Судился, выиграл, но сменился ответчик: поселок раньше входил в сельсовет, а теперь - в район, и результата не получил, - рассказывает Серик.

- В поселке газ есть! - ошарашили корреспондента "РГ" в администрации Наримановского района. - У нас есть пункты, которые вообще не газифицированы. Поэтому определяем приоритеты.

Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
В Астраханской области ввели новый газопровод на 1,6 тысяч домов

Действительно, газопровод в Мирный был проведен еще 20 лет назад, но рассчитан он всего на 150 домов. На строительство дополнительных сетей нужно 93 миллиона рублей. Деньги, по словам чиновников, району не выделяли.

Но, как сообщили в областном минстрое, муниципалитет мог бы уже давно получить поддержку по региональной программе "Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг", которая действует с 2015 года. Вот только Мирный в нее ни разу не заявляли.

За дело взялись активисты отделения ОНФ. На днях, наконец, пришел ответ, что проект строительства газоразводящих сетей готов. Сейчас он проходит экспертизу. Но в администрации района предупредили, что радоваться рано: утверждение проекта может продлиться до осени, заявку в программу чиновники подадут только в следующем году, а одобрят ли стройку - гарантировать не могут.

Дрова для печки заготавливают и стар и млад. Фото: Максим Коротченко
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