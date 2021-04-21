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21.04.2021 23:37
Рубрика: Спорт

Белый цвет ему к лицу

Гроссмейстер Непомнящий cохранил лидерство в Екатеринбурге
Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Столичный выпуск № 87(8438)
В столице Урала Екатеринбурге продолжается шахматный турнир претендентов. Восемь лучших гроссмейстеров мира сражаются за право стать соперником действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена. Матч за мировую шахматную корону состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае.
Победитель турнира претендентов сыграет в конце этого года с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Фото: Татьяна Андреева Победитель турнира претендентов сыграет в конце этого года с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Фото: Татьяна Андреева
Победитель турнира претендентов сыграет в конце этого года с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Фото: Татьяна Андреева

Пока в лидерах российский шахматист Ян Непомнящий. В десятом туре он одолел своего соотечественника Кирилла Алексеенко. Кроме того, три партии завершились вничью: Максим Вашье-Лаграв - Аниш Гири, Фабиано Каруана - Дин Лижэнь, Ван Хао - Александр Грищук.

Фото: Татьяна Андреева
Китайский шахматист Ван Хао дал одно из своих редких интервью

Но вернемся к лидеру - Непомнящему. В прошедшей партии Ян играл белыми фигурами. После партии Непомнящий рассказал журналистам мировых информационных агентств, как ему далась партия:

- Знаете, со стороны может показаться, что победа досталась мне довольно легко, но на самом деле это не совсем так. Мне повезло, что Кирилл получил позиции, которые он не очень хорошо знал. Это решило исход. Но впереди нас ждут новые испытания, и я очень надеюсь, что у меня достаточно энергии, чтобы идти дальше, и идти с хорошим настроением.

Наверняка ключевым моментом турнира претендентов станет предстоящая партия Яна Непомнящего и американца Фабиано Каруаны. Такое мнение в беседе с журналистами агентства ТАСС высказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Партия между Яном Непомнящим и Фабиано Каруаной будет ключевой на турнире претендентов 

По выступлению Яна в Екатеринбурге можно сказать, что сегодня он уверенно переиграл в дебюте соперника, и дальше партия носила технический характер, - сказал Филатов. - Следующая партия против Каруаны покажет, в какой форме он находится, и вообще будет чрезвычайно важной с турнирной точки зрения. Будем болеть, смотреть, и то, что наш шахматист лидирует перед выходным днем, это важно. Но главные партии у него впереди".

Кстати

Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен признал, что может потерпеть поражение от российского гроссмейстера Яна Непомнящего. "Ян именно тот, кто может победить меня. Столкновение игровых стилей всегда интересно", - приводятся слова Карлсена в "Твиттере" chess24.com.

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