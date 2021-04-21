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Рубрика: Культура

Лицо из нефти

В руках мастера запасы кладовой земли становятся произведениями искусства
Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Неделя - Урал № 86(8437)
Сарафанное радио обычно опережает Альфею Фахриттиновну Мухаметову на пару дней. Бывает, человек, далекий от культуры, споткнется при произношении ее имени, отчества и фамилии, но обязательно расскажет любопытным новость о том, что к ним едет "та, которая рисует нефтью". Тюменцам повезло: уже 15 лет уникальный мастер, включенный в энциклопедическое издание "Лучшие люди России", живет на юге Западной Сибири и каждый сезон участвует как минимум в 20 проектах по всей стране, личных и сборных. В апреле в музейном комплексе имени Словцова Альфея устроила персональную юбилейную выставку "Северная архаика". Экспозиция из почти четырехсот работ не просто украсила, а оживила и насытила пять академических залов. В них давно не было такого буйства красок, смелых сюжетов, неожиданного соседства природных материалов.
Альфея - очень трудолюбивый мастер. А еще щедрый: тому, что знает сама, учит детей и взрослых. Фото: Ирина Никитина/РГ Альфея - очень трудолюбивый мастер. А еще щедрый: тому, что знает сама, учит детей и взрослых. Фото: Ирина Никитина/РГ
Альфея - очень трудолюбивый мастер. А еще щедрый: тому, что знает сама, учит детей и взрослых. Фото: Ирина Никитина/РГ

По натуре Мухаметова - настоящий алхимик: она соединяет, казалось бы, несоединимое, демонстрируя коллегам, что не надо бояться экспериментов. Работать с нефтью, доставляемой из Мегиона, в котором долго трудилась и даже основала художественную школу, начала в 2014-м. Кто бы мог подумать, что рассказанная отцом - первооткрывателем Шаимского месторождения - более полувека назад история о том, что его бригада нашла "нечто вязкое и пахучее", уже в XXI веке перевернет ее сознание! Видимо, тогда, в детстве, это отложилось в "подкорочке", а вспомнилось, когда потребовалось защитить новую творческую идею.
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Нефтью (откупорена вторая литровая бутыль) мастер работает голыми и обязательно теплыми руками. Очень коварный материал не прощает ошибок: в холст впитывается мгновенно, поэтому нужно рисовать быстро и точно, ведь лишние штрихи и случайные кляксы уже не убрать. Зато цвет, который нефть дает после того, как погреется на солнце, не повторить ни одной краской. Если только взять шоколад определенного оттенка... Мегиону повезло: историко-культурный и экологический центр северного города приобрел сотню полотен, исполненных черным золотом. А в Тюмени их пока немного, да и те главным образом хранятся в мастерской Альфеи.

Свои последние картины и панно член Союза художников России и Международной ассоциации изобразительного искусства АИАП ЮНЕСКО создает уж совсем в невероятных техниках, превращая в художественные средства вату, марлю, нитки, песок, камень, палочки, кору, перья, щепки, стеклышки и даже, как отмечают искусствоведы, "откровенную грязь". Она придумала авторскую бумагу, тонированную нефтью, коллажи из войлока на водорастворимой пленке. Приручила кленовые листья, глину и горячую эмаль. Ее кимоно - это воздушный батик. Ее керамика - зашифрованные символы коренных народов.

Кто питает фантазию мастера? Хочется сказать - сама земля. Но и космос, бесспорно. Перечислять то, что выходит из-под трудолюбивых и талантливых рук, - дело бесполезное. Лучше все увидеть своими глазами.

Кстати

Альфея постоянно жалуется, что ей не хватает времени в сутках, чтобы осуществить все задуманное. Подруги посмеиваются: для нее и 48 часов было бы мало… Это так: художница буквально разрывается между мастерской и преподаванием в школах и вузах, поездками с выставками по стране и вылазками в северные стойбища за впечатлениями для будущих работ. Вчера она создала порцию нового батика, сегодня завела глину - точь-в-точь как тесто, а завтра снова займется надглазурной росписью или же выдаст поэтические строки, которые так верно описывают жизнь, быт, творческие поиски творческого человека, что не проникнуться ими невозможно. На сегодняшний день Альфея выпустила два сборника.

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