На Урале завели дело о разглашении коммерческой тайны торговой сети

В Екатеринбурге полиция возбудила уголовное уголовное дело на молодого человека после того, как он накануне увольнения из крупной торговой сети передал информацию о ней конкурирующей структуре, в которую собрался перейти. В деянии рассмотрели признаки незаконного получения и разглашения коммерческой тайны.

Речь идет в частности о данных об объеме продаж, выручке, рентабельности прибыли, себестоимости товара с НДС, сообщил сегодня начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Утечку обнаружил руководитель службы безопасности торговой компании, он же назначил служебную проверку, по результатам которой в полицию отправили заявление с просьбой привлечь к ответственности нарушителя.

Парень отправил на бывшую работу письмо с извинениями. Следствие расценило поступок как возмещение вреда деловой репутации сети.

Материалы дела скоро направят в суд. Такие преступления, уточнил официальный представитель полиции региона, наказываются штрафом до миллиона рублей с лишением права занимать определенные должности, либо исправительными или принудительными работами, лишением свободы до трех лет.