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21.04.2021 18:32
Рубрика: Спорт

Черные не рискуют

Непомнящий продолжает лидировать на турнире претендентов
Текст: Петр Кабанов ("Областная газета" специально для "РГ")
Российская газета - Федеральный выпуск № 87(8438)
Был сыгран девятый тур на турнире претендентов по шахматам в Екатеринбурге. Три партии из четырех завершились с ничейным результатом. Единственную победу одержал Аниш Гири (Нидерланды). Но россиянин Ян Непомнящий остался лидером по итогам сыгранных матчей.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов был в числе тех, кто сделал первый символический ход. Он отметил, что за шахматными партиями в Екатеринбурге следят буквально по всему миру.

Фото: Татьяна Андреева
Китайский шахматист Ван Хао дал одно из своих редких интервью

- Для меня как для главы города важно, что за турниром наблюдают любители шахмат со всего мира. И когда появится возможность, когда будут сняты ограничения, люди приедут в Екатеринбург уже в качестве гостей.

На вопрос о перемещении пешки с d2 на d4 Алексей Орлов сказал:

- Мой первый ход? Ферзевый гамбит. Посоветовался со специалистами.

На смену первому дню, насыщенному и событиями, и эмоциями, пришел второй, спокойный и размеренный. Если в восьмом туре первая ничья была зафиксирована через полтора часа, то в девятом первый результат узнали лишь спустя почти четыре. Возможно, что никто не хотел до последнего рисковать. Турнир уже перевалил за свой экватор, и цена ошибки возрастает многократно.

Взгляды и шахматных экспертов, и болельщиков сейчас во многом прикованы к Яну Непомнящему, который лидировал после восьми туров. Вчера Ян встречался с другим российским гроссмейстером Александром Грищуком, и именно они первыми закончили свою партию, завершившуюся вничью. Ян играл черными и рисковать, видимо, не стал.

Еще один россиянин Кирилл Алексеенко противостоял американцу Фабиано Каруана белым цветом. В первом круге Каруана взял верх над дебютантом турнира, но в девятом туре Кирилл вновь удивил и сыграл с Фабиано вничью.

В параллельной игре Аниш Гири, представляющий Нидерланды, победил китайского шахматиста Ван Хао.

Турнир претендентов перевалил за свой экватор, и цена ошибки возрастает многократно

Дольше всех за шахматной доской провели Дин Лижэнь (Китай) и Максим Вашье-Лаграв (Франция), сделав по 87 ходов. Как ни старался китайский гроссмейстер, но победу он одержать не смог. Хотя компьютер несколько раз показывал, что перевес на стороне белых, которыми играл Дин Лижэнь.

В итоге Ян Непомнящий остался лидером турнира, набрав 5,5 очка. Сразу три гроссмейстера - Максим Вашье-Лаграв, Аниш Гири и Фабиано Каруана - имеют в активе по 5 очков. Александр Грищук, Кирилл Алексеенко и Ван Хао набрали по 4 очка. Замыкает таблицу Дин Лижэнь - 3,5 очка.

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