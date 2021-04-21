Дистанционка в вузах, которой поначалу противились студенты, уже стала частью традиционного образования.

Например, опрос учащихся УрФУ в январе показал, что вернуться полностью в очный формат хотят лишь 20 процентов, другие проголосовали за дистант (48 процентов) и за смешанное обучение (29 процентов). Впрочем, ректоры университетов тоже склоняются к последнему, включая онлайн-курсы в образовательный процесс.

Самым большим вызовом была адаптация учебных программ прошлой весной: студенты и преподаватели оказались по разные стороны монитора, изобретали новые подходы. Так, педагог Уральского государственного горного университета (УГГУ) придумал вести трансляцию прямо с производственной площадки, описывая устройство оборудования. Кроме того, он записал цикл коротких видеолекций по своему направлению.

- Конечно, для этого нужно было обучить всех сотрудников цифровым технологиям, подготовить IT-инфраструктуру, закупив парк мультимедийной техники. Нам пришлось заново отстроить электронно-информационную среду университета, чтобы перейти в дистанционный режим. Сейчас мы продолжаем разрабатывать электронные ресурсы под наши образовательные программы, - делится опытом ректор УГГУ Алексей Душин.

В частности, осваивать ИТ-технологии преподавателям вузов помогали сами студенты, их прозвали цифровыми тьюторами. Этот обмен знаниями и ранее неизвестные технические возможности заставили пересмотреть классическую модель образования. Например, благодаря тому, что учебные инструменты оцифровали - педагоги загружали онлайн-занятия на единую платформу во всеобщий доступ, - система обучения стала прозрачнее.

Нагрузка на преподавателей с удаленкой даже выросла, так как они постоянно были на связи

Дистанционка как таковая существовала в университетах и раньше, только в ином масштабе. Скажем, в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) программы с применением электронного обучения реализуются более 20 лет. Но директор Института непрерывного и дистанционного образования УрГЭУ Екатерина Ялунина делает важную оговорку: переход на удаленку в пандемию не изменил формат.

- Называть его заочным, как многие, ошибочно, ведь объем контактной работы со студентами дневного отделения не уменьшился. Им читали все отведенные в учебном плане лекции, проводили семинары, - говорит она. - Нагрузка на преподавателей выросла, так как они постоянно были на связи. В других формах обучения учащиеся реже встречаются с педагогом и больше времени тратят на самостоятельную работу.

С ней согласен и директор Уральского института управления РАНХиГС Руслан Долженко. По его мнению, с точки зрения формы и содержания курсы остались прежними. Другое дело, какое к ним отношение и способны ли в таких условиях ребята действительно учиться. К примеру, осенью для студентов филиальной сети вуза начали вести онлайн-занятия московские преподаватели, а уральские - для местных школьников.

- Заменить весь образовательный процесс дистанционные технологии не могут, но мы их собираемся вводить в каждую программу, - добавляет ректор УрФУ Виктор Кокшаров. - В нынешнем году доля элементов дистанта в обучении наших студентов составляет 20 процентов, к 2030 году она вырастет вдвое. Это обеспечит индивидуальный подход к образованию: выбор учебных модулей, просмотр лекций в удобное время и т.д.

40 процентов столько рассиян работает по специальности диплома

Эксперты считают, что рывок не совершить без внедрения цифровой дидактики: умения организовать пары с помощью технологий и мультимедийных средств не только в кресле перед монитором, но и перед живой аудиторией. Главное здесь - заинтересовать учащихся.

- До педагогов важно донести мысль, что лучшие лекции скоро будут записаны и нужно уделять внимание проектным занятиям, где студенты решают задачи из сфер бизнеса или науки. Из последних новаций вузов - защита диплома в качестве стартапа, готовой бизнес-модели, которую помогают разработать наставники. Потом выпускники успешнее трудоустраиваются по специальности, - уверен Долженко.

Подготовка кадров, в которую государство вкладывает миллиарды рублей, не всегда оправдывает себя. Так, по специальности, указанной в дипломе, трудятся лишь 40 процентов россиян, рассказали аналитики SuperJob, столько же переходят в другую сферу. Хотя абитуриент, поступая в вуз, надеется отыскать свое место на рынке труда в определенной нише. Его не интересует просто "корочка", как это было еще лет 10-20 назад. Ректоры отмечают: высшее образование становится для студентов инвестицией, и в каком формате получать знания и навыки - не первостепенно, они могут быстро адаптироваться к любому. И прежде всего смотрят, что получат в долгосрочной перспективе: стажировки, знакомства и компетенции, soft skills, которые работодатели ценят выше профессиональных.