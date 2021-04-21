Каждый из нас получает от одного до пяти спамовых звонков в день. Чертыхаемся, сбрасываем, вносим в "черные списки", но назойливая реклама продолжает нас атаковать. Антиспам-приложения частично спасают ситуацию, но все номера отсечь им, видимо, не под силу.

Спам будет преследовать всех нас, пока номера телефонов не признают персональными данными. Фото: Олеся Курпяева/РГ

Жительница города Верхняя Пышма Елена Лаптева борется с несанкционированными звонками другим путем. Только за год она привлекла к административной ответственности пять компаний - три из них Свердловское УФАС оштрафовало на 100 тысяч рублей. Двум "рецидивистам" наказание скоро назначат, и с учетом повторности оно уже может быть от 150 до 500 тысяч.

- Я таких называю "звонарями". То бесплатный массаж навязывают, то осмотр стоматолога. У меня зубов столько нет, сколько раз они мне звонили, - иронизирует Елена. - Но особенно надоедают банки. Я и шуткой, и посылать пробовала - ничего не помогает.

Неприязнь к "звонарям" появилась еще в 2017 году, когда Лаптева организовала правовую помощь пострадавшим от псевдомедицинских центров GLOBALMED, которые при помощи поголовных обзвонов сначала зазывали людей на якобы бесплатную диагностику, а в офисах обманом и запугиванием навязывали огромные кредиты на оплату ненужных услуг. В конце концов при поддержке "РГ" ей удалось добиться возбуждения в Екатеринбурге уголовного дела по статье "мошенничество", которое сейчас включает в себя 70 томов. Конечно, это откровенные преступники, но проблема в том, что когда в законе есть пробел, то им захотят воспользоваться и некриминальные фирмы.

- Если не сказано четко, что именно является персональными данными, а есть расплывчатое: "любая информация, прямо или косвенно относящаяся к конкретному лицу", то полиция и Роскомнадзор не реагируют. А я считаю, что номер мобильного - такая же личная тайна, как и ФИО, адрес проживания. Sim-карту мы оформляем по паспорту, и эти данные должны быть защищены законом, - уверена Елена.

Оштрафованных благодаря ей могло быть и больше, проблема в том, что обзванивают население не рекламодатели напрямую, а нанятые ими посредники. То есть человек представляется, допустим, сотрудником крупного банка, а когда УФАС начинает выяснять, на кого зарегистрирован номер, оказывается, это некий индивидуальный предприниматель из Кирова или московские колл-центры.

Вторая проблема - подмена номеров в ip-телефонии. На экране высвечивается один, а в детализации оператора - совершенно другой. Тот, что виден абоненту, либо вообще не существует, либо зарегистрирован в офшоре.

На этом основании антимонопольщики поначалу отказывали Лаптевой в привлечении распространителей рекламы к ответственности. Тогда она начала делать скриншоты экрана смартфона. Научилась не бросать на эмоциях трубку, а тянуть беседу по 2-3 минуты, чтобы записать "компромат".

Проблема третья - не весь спам может расцениваться как нарушение закона о рекламе. Именно этой уловкой пользуются колл-центры. Спрашивая: "Не хотите узнать полезную для вас информацию?", они получают согласие, а потом начинают продвигать товары и услуги. Свердловское УФАС России пришло к выводу, что абонента намеренно запутывали.

- Реклама завуалирована с целью придания своим действиям видимости законности. Согласие абонента может быть выражено как письменно, так и устно, но оно должно быть прямым и недвусмысленным, а не опосредованным и полученным путем введения в заблуждение относительно цели звонка, - поясняет начальник отдела контроля органов власти Свердловского УФАС России Екатерина Ермакова.

- Кроме того, в случае, когда контакт инициируется рекламораспространителем, а не самим гражданином, согласие должно быть получено до набора номера и озвучивания рекламы, а не в процессе.

По мнению Елены Лаптевой, проблема давно назрела, и решать ее надо централизованно, на уровне государства. Ведь грань между ненадлежащей рекламой и телефонным фишингом, а попросту хищением средств доверчивых людей, очень тонкая.

В 2020 году, по данным МВД России, количество преступлений, совершенных с помощью смартфонов, выросло на 88,3 процента. Банк России инициировал блокировку более 26 тысяч телефонных номеров, это вдвое больше, чем в 2019-м.

Чтобы защитить граждан, уральская активистка предлагает внести поправки сразу в три закона: N 152-ФЗ "О персональных данных", N 126-ФЗ "О связи" и N 38-ФЗ "О рекламе". Что конкретно просит?

Признать номера мобильных и домашних телефонов персональными данными, ввести в правовое поле термин "обзвоны" по аналогии с смс-рассылками и сделать обязательным получение предварительного письменного согласия абонента на звонок.

Надо признать номера телефонов персональными данными, ввести в правовое поле термин "обзвоны" и получать согласие абонента на звонок

- Пока операторы связи не несут никакой ответственности за бойкую торговлю базами номеров на "черном рынке", они не будут должным образом заботиться о безопасности наших данных.

Также нужно ввести субсидиарную ответственность заказчика рекламы наравне с колл-центрами. Не важно, какой субъект совершает правонарушение, важно, в чьих интересах он это делает, - подчеркивает Елена.

- В 2019 году мы получили 277 заявлений по рекламе без согласия абонента, в 2020-м - 394, с начала 2021-го - уже 106. То есть тренд к росту есть, но все равно таких, как Елена Лаптева, пока немного.

Советы от Елены Лаптевой:

Как наказать за телефонные атаки:

Включить диктофон в начале разговора, сделать скриншот экрана, где видны дата и время звонка.

Собрать максимум информации: какую фирму представляет звонящий, какой товар или услугу рекламирует.

Запросить у оператора связи детализацию звонков за нужный период.

Отправить жалобу в ФАС через сайт или e-mail, приложив аудиофайлы и скрины, ваш договор с оператором связи.

В одном заявлении можно указать 10-15 фактов получения ненадлежащей рекламы.

По закону на рассмотрение дается 30 дней с возможностью продления еще на месяц.

Заседания в УФАС сейчас проводятся в режиме видео-конференц-связи - заявителю пришлют ссылку.