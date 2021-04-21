Бронзовое зеркало, найденное во время строительных работ, Каргапольский межрайонный следственный отдел передал в областной краеведческий музей. По мнению историков, уникальная находка относится к эпохе Золотой Орды.

Как рассказала пресс-секретарь следственного управления Олеся Гулькевич, артефакт обнаружили еще в прошлом году в селе Камышевка Шатровского района. При раскопках глиняного грунта на территории предприятия рабочие наткнулись на древнее захоронение и извлекли с полутораметровой глубины истлевшие останки двух людей, а также завернутое в материю металлическое зеркало. Первоначально по орнаменту археологи предположили, что оно китайское: подобные изготавливали в эпоху династии Хань (конец III века до н. э. - начало III века н. э. ). После детального изучения оказалось, что зеркало намного "моложе".

- Это так называемое подражание китайским зеркалам периода Золотой Орды, - уточнил директор гуманитарного института Курганского госуниверситета кандидат исторических наук Денис Маслюженко. - В конце XIII века в крупных центрах их выпускали очень много в разных традициях, в том числе мусульманской, дальневосточной, китайской. В регионе известно без малого о двадцати золотоордынских зеркалах, которые практически все описаны. Но конкретно такого ни в Курганской области, ни на территории Западной Сибири еще не находили.

По словам ученого, в Зауралье памятники времен Золотой Орды, тем более погребальные, по пальцам пересчитать. Погребения с зеркалами до сих пор не попадались, поэтому сочетание этих двух фактов делают находку уникальной. Вдвойне интересно, что обнаружено захоронение людей, потомки которых до сих пор живут в регионе.

- В середине XIII века происходит довольно значительная смена населения на территориях современных Курганской, Челябинской и юга Тюменской областей, - пояснил Денис Маслюженко. - Раньше здесь жили в основном манси либо остатки мадьяр-венгров. Когда земли между реками Тобол и Иртыш вошли в состав Монгольской империи, вместе с монгольской аристократией в эти края пришли кочевники. Они вытеснили местное население в тайгу, а сами постепенно заняли лесостепную зону. Из них, по сути, затем сформируются группы сибирских татар и зауральских башкир.

Археологи собираются привлечь специалистов по палеоантропологии, чтобы определить по костным останкам пол людей, а летом выехать на место для дальнейшего исследования памятника. Обычно при Золотой Орде одиночные погребения не сооружали, поэтому в Камышевке может быть целый могильник. При этом с раскопками следует поторопиться: по берегам Исети активно работают черные копатели. Их надо опередить.

Находка в Шатровском районе - второе зеркало из Средневековья в коллекции Курганского краеведческого музея. По мнению исследователей, зеркала играли роль своеобразного культурного маркера и были важным элементом культуры Орды и тюркского мира.

- Подобные артефакты свидетельствуют о вовлеченности нашего региона в ряд ключевых событий древности, связанных с культурогенезом и миграцией населения на территории Евразии, - сообщил "РГ" научный сотрудник сектора археологии отдела истории музея Александр Кайдалов. - С зеркалами издревле связано множество легенд и поверий. Их рассматривали не только как утилитарную вещь, но и как украшение, а также предмет, содержащий в себе связь с миром предков, духов, воплощением которого было зазеркалье.

Кстати

Недавно в Китае археологи обследовали крупное кладбище возрастом более 2000 лет и обнаружили в гробницах прекрасно сохранившиеся бронзовые зеркала ("В Китае найдены 2000-летние зеркала для "проводов в загробный мир", "РГ" от 14 апреля 2021 г.) В древности их обязательно клали в могилы аристократов.