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21.04.2021 05:09
Рубрика: Власть

В Тюменской области будут тестировать биопрепараты для животных и растений

Текст: Анастасия Ландышева (Тюмень)
Тюменская область не первый год стремится стать передовым центром растениеводства и племенного животноводства. На этом фоне подписанное на днях соглашение с фондом поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых "Национальное интеллектуальное развитие" Катерины Тихоновой (бренд "Иннопрактика") как нельзя кстати.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Директор дирекции развития агро- и биотехнологий "Иннопрактики" Владимир Авдеенко подчеркивает, что это сотрудничество позволит привлечь высокопрофессиональные кадры. Губернатор области Александр Моор отмечает: благодаря современным научным разработкам в местном агропромышленном комплексе сейчас происходят большие подвижки (например, создано 13 новых сортов тюменской селекции, 6 из них внедрены, поля оцифровываются, контроль ведут беспилотники) и специалисты не остановятся на достигнутом.

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
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- Мы готовы к масштабным проектам в партнерстве с фондом, которые в новом ракурсе раскроют потенциал территории. А приоритеты наши неизменны: привлечение средств, рост экономики, развитие инфраструктуры, повышение уровня и качества жизни людей, - подчеркнул на церемонии подписания важного документа глава региона.

Первый совместный с "Иннопрактикой" проект называется "Иннагро". Он подразумевает, что крупные, средние и малые сельхозпроизводители смогут подключиться к тестированию эффективности биопрепаратов для животноводства и растениеводства, созданных в ведущих научных центрах России, а также отработать технологию их использования. Прошлогодние испытания в ряде регионов показали увеличение урожайности до 10 процентов, сокращение заболеваемости растений и уменьшение пестицидной нагрузки.

В пилотном режиме будет запущена программа по проведению генотипирования молочного стада, созданию референтной базы КРС с достоверными фенотипическими и генотипическими данными и единой системы оценки племенной ценности животных. Якорными партнерами тут выступят Сколтех и Государственный аграрный университет Северного Зауралья. Кстати, в минувшем году в регионе своими силами прогенотипировали более 3 тысяч коров. Жизнь показывает, что эта технология способствует увеличению поголовья с выдающимися характеристиками, росту молочной продуктивности и улучшению качества молока.

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