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Рубрика: Экономика

Решившим начать собственное дело помогут материально

Текст: Ольга Игнатова
Минтруд предложил расширить программу организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан на период до 2024 года (документ есть в распоряжении "Российской газеты").
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

"Принципиальное новшество программы - это определенные гарантии для трудоустройства в будущем, которые обеспечивают федеральные операторы. Граждане, нацеленные на открытие собственного бизнеса, также могут получить соответствующие знания бесплатно и применить их затем на практике", - рассказали "Российской газете" в Минтруде.

Фото: Сергей Куксин / РГ
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Федеральные операторы заключают трехсторонние договоры для трудоустройства обучаемого (между организацией, осуществляющей образовательную деятельность, участником мероприятий и работодателем), или двусторонние договоры, предусматривающие обязательства обучаемого после приобретения соответствующих навыков и знаний зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства, юридического лица или начать применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

"В случае направления безработных граждан на прохождение обучения в этот период им будет выплачивается стипендия. Для этого федеральные операторы будут предоставлять в органы службы занятости необходимые документы", - добавили в ведомстве. Для участия в проекте граждане могут оставить заявку на портале "Работа в России".

Как подчеркнул "РГ" генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин, избежать массовой безработицы в самые напряженные периоды прошлого года удалось и благодаря мерам прямой поддержки занятости, и из-за помощи предприятиям - засчет снижения ставок страховых взносов, льготного кредитования.

"Уже сейчас можно с уверенностью говорить не только о дальнейшем снижении уровня безработицы, но и о возвращении рынка труда к показателям 2019 года до конца этого года", - подчеркивает Платыгин.

Фото: iStock
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"Свою роль сыграл и демографический фактор. Молодежь сегодня позже выходит на рынок труда, больше времени направляет на обучение. В силу пандемических ограничений доступ иностранной рабочей силы ограничен. Все это увеличивает уровень вовлеченности граждан, желающих работать, в занятость - то есть, все это приводит к снижению безработицы. И те меры, которые были разработаны и на федеральном, и на региональном уровне как раз помогают тем, кто хотел бы работать, но в силу, например, недостатка навыков нуждается в дополнительном обучении, стажировке, адаптации. Как раз для этого действуют программы переобучения, субсидирования найма", - добавил Платыгин.

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