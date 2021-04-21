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Рубрика: Общество

Рогозин: 80% приборов российского сегмента МКС израсходовали ресурс

Оборудование на российском сегменте Международной космической станции почти выработало свой ресурс. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, передает "Интерфакс".

Рогозин сообщил о хорошем самочувствии вернувшегося экипажа МКС

И чтобы поддерживать оборудование в рабочем состоянии, износ которого составляет примерно 80 процентов, включая отправку кораблей, нужно столько же вложить средств, сколько и в создание новой станции.

Рогозин также отметил, что научно-энергетический модуль для МКС будет доработан для использования в новой российской орбитальной станции. Вывести ее на орбиту планируется в 2030 году.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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