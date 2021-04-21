Росгвардейцы помогли организовать прием ветеранов из Франции и США

По поручению директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова росгвардейцы приняли активное участие в организации приема ветеранов из Франции и США, которые встретились в Москве с ветеранами Великой Отечественной войны. Мероприятие состоялось в рамках международного проекта "Сталинград 2021" Фонда развития русско-французских исторических инициатив.

В пресс-службе Росгвардии рассказали, что среди участников встречи - последний из ныне живущих механик легендарного авиационного полка "Нормандия - Неман" Николай Иванович Кульпов, ветеран Сталинградской битвы Евгений Петрович Куропатков, штурман пикирующего бомбардировщика Галина Павловна Брок-Бельцова, последний американский ветеран Второй мировой войны Чарльз Норман Шей, воевавший в Нормадии в качестве медика, французский ветеран Роже Доре, сражавшийся в 1945 году под Берхтесгаденом, где располагалась резиденция Гитлера.

Несмотря на то, что ветеранам уже почти 100 лет, у них в ходе трехдневной встречи была насыщенная программа. В Александровском саду вместе с росгвардейцами они возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата, посетили Оружейную палату и Мавзолей. Для участников встречи провели экскурсию по центральным станциям Московского метро.

На Васильевском спуске ветеранов встретили школьники и кадеты русско-французских школ, которые хорошо знакомы с историей полка "Нормандия-Неман". Все вместе они посетили Храм Христа Спасителя и Парк Патриот.

Росгвардейцы обеспечили ветеранов транспортом, организовали сопровождение на креслах-колясках. Военные врачи Росгвардии провели экспресс-тестирование на коронавирус и обеспечили медицинское сопровождение мероприятия.

В ближайшие дни ветераны из Франции и США посетят места проведения международной поисковой экспедиции в Волгоградской области, где работают российские и французские поисковики, и почтут память 27 советских солдат, погибших в боях под Сталинградом. Останки бойцов были найдены поисковиками осенью 2020 года, и 24 апреля состоится их захоронение на Мамаевом кургане.