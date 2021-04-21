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21.04.2021 18:17
Рубрика: Экономика

Россия поддержит сертификацию отечественных лекарств за рубежом

Текст: Елена Манукиян

В России запустят программу поддержки сертификации и клинических испытаний за рубежом лекарственных препаратов, которые производятся в России. Ее реализация начнется уже в этом году в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Об этом 21 апреля рассказал первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков, выступая на конференции, посвященной терапии будущего.

Фото: пресс-служба Минздрава РФ
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"Это будет совершенно новая программа, которую индустрия очень долго ждала", - сказал он.

По словам Осьмакова, программа принесет российскому фармрынку новые инвестиции. Они нужны для того, чтобы развивать индустриальное производство, в том числе генетических препаратов и технологий. Будущая фарминдустрия будет тесно связана с генетикой, подчеркнул он.

В Минздраве подтвердили, что в будущем благодаря препаратам генной терапии можно будет справиться с последствиями инсульта, заболеваниями нервной системы, скорректировать нарушения свертываемости крови, а также иммунитет.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Экономика ВЭД Правительство Минздрав

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