Россия поддержит сертификацию отечественных лекарств за рубежом

В России запустят программу поддержки сертификации и клинических испытаний за рубежом лекарственных препаратов, которые производятся в России. Ее реализация начнется уже в этом году в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Об этом 21 апреля рассказал первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков, выступая на конференции, посвященной терапии будущего.

"Это будет совершенно новая программа, которую индустрия очень долго ждала", - сказал он.

По словам Осьмакова, программа принесет российскому фармрынку новые инвестиции. Они нужны для того, чтобы развивать индустриальное производство, в том числе генетических препаратов и технологий. Будущая фарминдустрия будет тесно связана с генетикой, подчеркнул он.

В Минздраве подтвердили, что в будущем благодаря препаратам генной терапии можно будет справиться с последствиями инсульта, заболеваниями нервной системы, скорректировать нарушения свертываемости крови, а также иммунитет.