Россия высылает 10 сотрудников посольства США в Москве

Десять сотрудников посольства США в Москве объявлены персонами нон грата и должны покинуть Россию до 22 мая. Соответствующую ноту российский МИД вручил заместителю посла США Барту Горману.

"21 апреля в МИД России был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации Барт Горман, которому вручена нота об объявлении persona non grata 10 сотрудников посольства США в Москве. Указанным лицам предписано покинуть территорию нашей страны до конца дня 21 мая", - говорится в официальном сообщении российского дипведомства.

На Смоленской площади также отметили, что высылка американских дипломатов является зеркальным ответом на "враждебные действия" США, предпринятые ранее против ряда сотрудников посольства РФ в Вашингтоне и генерального консульства РФ в Нью-Йорке, "безосновательно объявленных" персонами нон грата.

Напомним, ранее США объявили о высылке десяти российских дипломатов в рамках очередных антироссийских санкций. Свои действия американские власти объяснили тем, что разведка России якобы стоит за вмешательством в выборы США. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения, называя их безосновательными.