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21.04.2021 08:48
Рубрика: Экономика

Россиянам напомнили об условиях досрочного выхода на пенсию

Текст: Василий Кошкин
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Ряд категорий россиян имеют право на досрочную пенсию. В частности, речь идет о россиянах предпенсионного возраста, потерявших работу, заявила аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Какие периоды не включаются в стаж для назначения досрочной пенсии

По ее словам, для досрочного выхода на пенсию необходимо соответствовать ряду условий: человек должен быть уволен из-за сокращения штатов в компании или в связи с ликвидацией предприятия. После этого предпенсионер должен обратиться в центр занятости. Если там ему не могут помочь с поиском новой работы, возникает право на досрочное назначение пенсии.

"Досрочное - это максимум за 2 года до наступления пенсионного возраста, который в 2021 году составляет 56,5 лет у женщин и 61,5 лет у мужчин", - пояснила Киселева.

При этом претендент на досрочную пенсию должен иметь определенный страховой стаж (20 лет для женщин, 25 лет - для мужчин), а также накопить не менее 21 пенсионного балла.

Кроме того, есть ряд других категорий россиян, которые могут выйти на пенсию досрочно. В частности, речь идет о людях, работающих в опасных и вредных условиях труда: металлурги, шахтеры, водители общественного транспорта, летчики, пожарные и представители других профессий.

Также право на досрочную пенсию имеют жители Крайнего Севера, медики, педагоги и деятели искусств, многодетные матери или люди с большим стажем работы (для женщин - 37 лет, для мужчин - 42 года), отмечает агентство "Прайм".

Экономика Пенсии и пособия

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