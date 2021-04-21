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21.04.2021 18:34
Рубрика: Спорт

Переманил удачу

Рублев обыграл в Барселоне "лаки-лузера"
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 87(8438)
Российский теннисист Андрей Рублев, который в концовке прошлой игровой недели бился в Монте-Карло с греком Стефаносом Циципасом в финале первого в карьере "Мастерса", вышел в третий круг очередного грунтового турнира - в Барселоне.

Рублев, как третий сеяный, стартовал со второго круга и одержал победу со счетом 6:4, 6:3 над итальянцем Федерико Гайо, попавшим в основную сетку как "лаки-лузер". За выход в четвертьфинал соревнований Андрей поспорит с представителем Испании Альбертом Рамосом-Виньоласом.

Фото: AFP/Valery HACHE
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Но даже в Барселоне чувствуются последствия сенсационной четвертьфинальной победы Рублева в Монте-Карло над другим испанцем, "королем грунта" Рафаэлем Надалем (6:2, 4:6, 6:2).

Перед встречей с белорусом Ильей Ивашко Рафу снова спрашивали про поражение от Рублева.

- Если вы хорошо тренируетесь каждый день, а по ходу матча вдруг делаете что-то особенно плохо, это удивляет. Я сразу понял, что произошло. Поражения, даже если они неприятны, ставят всех на свое место. Я анализирую детали каждого матча и знаю, что мне нужно улучшить. Это был странный матч. Вы можете проиграть такому хорошему игроку, как Рублев, но я кое-что сделал неправильно, и это меня удивило, - цитирует Надаля ATP. - В других случаях, когда ты не в оптимальной форме, плохая игра кажется логичной. В Монте-Карло было не так, но это все равно произошло. Нужно понять, что пошло не так, чтобы избежать повторения тех же ошибок. После любого проигрыша есть несколько дней для сомнений. Главное - восстановиться. Как раз этим я и занимался. Я тренировался с правильным настроем, чтобы подготовиться к выходу на корты в Барселоне.

Между тем Дарья Касаткина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Стамбуле. Она проиграла представительнице Украины Марте Костюк (3:6, 4:6).

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