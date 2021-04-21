Рублев победил, но остался недоволен собой

Седьмая ракетка мира Андрей Рублев с победы стартовал на турнире в Барселоне, обыграв итальянца Федерико Гайо со счетом 6:4, 6:3.

Гайо занимает 138-е место в рейтинге, но в этом матче у Андрея не все шло как по маслу. Его несколько выводили из себя и удары соперника, и плохо натянутые струны на ракетке. Рублев даже вспомнил проигранный греку Стефаносу Циципасу финал "Мастерса" в Монте-Карло.

- Сегодня на первый план вышел вопрос психологии, - цитирует Рублева официальный сайт ATP. - Мое поведение - следствие того, что я пытался сделать в Монте-Карло. Сегодня я выиграл - это самое главное, но я все равно злюсь. Когда ты отключаешь голову, ты просто ищешь оправдания, но мне нужно учиться контролировать свои эмоции.

Между тем другой россиянин Карен Хачанов в матче второго раунда в Барселоне уступил британцу Кэмерону Норри (4:6, 6:3, 3:6).