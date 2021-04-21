Самолет Learjet 35 разбился при посадке в Бразилии

Один человек погиб и двое получили травмы в результате крушения легкого реактивного самолета Learjet 35 при посадке в бразильском аэропорту Пампулья. По предварительной информации, он садился с нераскрытым шасси, сообщил портал G1.

"По данным пожарной службы, погиб 76-летний второй пилот Эустакио Авелар", - приводит РИА Новости слова управляющего аэропортом. Сообщается, что восьмиместное воздушное судно 1976 года выпуска перед крушением выполняло тестовый полет после технического обслуживания в аэропорту города Белу-Оризонти, на борту находились трое: два пилота и пассажир.

Первый пилот, 28-летний Габриэль Сантуш Назарет, вертолетом доставлен в больницу в тяжелом состоянии, пассажир, который находился в салоне, отделался ушибами. Официальных версий о причинах крушения не поступало. Выяснением причин инцидента занимаются сотрудники Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Cenipa.