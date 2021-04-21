Счетная палата США заявила о снижении боеготовности ВС страны

Счетная палата США заявила о снижении боеготовности вооруженных сил страны. Как следует из доклада, одной из причин такого ухудшения является беспрерывное участие американских ВС в вооруженных конфликтах по всему миру в течение последних 20 лет. Также Вашингтон лишился своего превосходства из-за роста военного потенциала России и Китая.

Как следует из Стратегии национальной обороны США за 2018 год, потенциальные противники Вашингтона, главным образом Россия и Китай, составляют ему конкуренцию уже во всех родах войск: сухопутных, морских, воздушных, космических и также в киберпространстве. Для составления отчета аналитики Счетной палаты использовали данные за 2017-2019 финансовые годы и отметили, что в этот период, в частности, боеготовность американских ВС увеличилась "на земле" и снизилась "на море". Причиной этому служат, как следует из доклада, ограниченные возможности технического обслуживания на частных и государственных верфях.

Проблемы зафиксированы и "в воздухе": к примеру, по данным отчета, американским ВВС не хватает летчиков для управления вертолетами AH-64.

В целом, как следует из документа, нынешняя боеготовность ВС США не соответствует тому уровню, который был ранее запланирован министерством обороны страны.