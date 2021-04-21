Солистка "ВИА Гры" Вера Брежнева была задержана в Испании

39-летняя певица, актриса и телеведущая, известная как Вера Брежнева, была задержана полицией Барселоны - в Испании женщина принимала участие в записи выпуска шоу "Орел и решка", посвященного десятилетию программы.

О происшествии исполнительница рассказала в своем Instagram.

"Это было одно из самых запоминающихся путешествий в моей жизни. И даже при том, что я спала мало (зато как убитая), почти не ела и сильно устала - эмоции получила самые прекрасные! Началось путешествие с 3х часов в полиции аэропорта. А потом из полиции сразу в кадр!" - информирует певица (подача - авторская).

При этом она не уточнила подоплеки инцидента.

Передача вышла в эфир 19 апреля. Соведущей экс-солистки "ВИА Гры" стала Верка Сердючка (Андрей Данилко), которой/му досталась золотая карта. Тогда как Брежневой - сто долларов.