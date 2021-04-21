Новости

Умер автор хита Бонни Тайлер Total Eclipse of the Heart Джим Стайнман 11:06
Умер продюсер "Бешеных псов" Тарантино Монте Хеллман 10:44
Эмилия Кларк и Оливия Колман сыграют в новом сериале Marvel 10:36
Умерла актриса из сериала "Ставка больше, чем жизнь" Веслава Мазуркевич 10:23
Больному раком Владимиру Преснякову удалили почку 20.04.2021

Солистка "ВИА Гры" Вера Брежнева была задержана в Испании

Новости
    21.04.2021, 10:54
Текст:   Олег Усков
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

39-летняя певица, актриса и телеведущая, известная как Вера Брежнева, была задержана полицией Барселоны - в Испании женщина принимала участие в записи выпуска шоу "Орел и решка", посвященного десятилетию программы.

Фото: instagram.com/morozov_artist
Звезда "Кривого зеркала" Морозов оказался в центре секс-скандала

О происшествии исполнительница рассказала в своем Instagram.

"Это было одно из самых запоминающихся путешествий в моей жизни. И даже при том, что я спала мало (зато как убитая), почти не ела и сильно устала - эмоции получила самые прекрасные! Началось путешествие с 3х часов в полиции аэропорта. А потом из полиции сразу в кадр!" - информирует певица (подача - авторская).

При этом она не уточнила подоплеки инцидента.

Передача вышла в эфир 19 апреля. Соведущей экс-солистки "ВИА Гры" стала Верка Сердючка (Андрей Данилко), которой/му досталась золотая карта. Тогда как Брежневой - сто долларов.

Новости

Гитарист The Kingsmen Майк Митчелл умер в свой день рождения 20.04.2021
Звезда "Кривого зеркала" Морозов оказался в центре секс-скандала 20.04.2021
Вин Дизель сыграет в фильме про игрушечных роботов-боксёров 20.04.2021
Официально: Майкл Китон вернется к роли Бэтмена спустя почти 30 лет 20.04.2021
⧣ видео
Фото: youtube.com/ TheArt91Lee
Трейлер "Бэтмена" пересняли в стиле комиксов 19.04.2021
Видео: Солист "Иванушек" в образе носорога покинул шоу "Маска" 19.04.2021
Актриса из "Гарри Поттера" Хелен Маккрори умерла в 52 года 16.04.2021
⧣ Россия
Фото: kinopoisk.ru
Вышел новый трейлер "Обители" Прилепина - с Безруковым и Ребенок 19.04.2021
Кончаловский прокомментировал новость о ремейке "Иронии судьбы" 19.04.2021
Стала известна сумма, которую адвокат Пашаев заработал на Ефремове 17.04.2021
⧣ фото
Фото: kinopoisk.ru
40-летний Маколей Калкин впервые стал отцом 13.04.2021
Названы дата и место прощания с Эмилем Верником 12.04.2021
Появились первые фото со съемок продолжения сериала "Друзья" 12.04.2021