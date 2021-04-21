Стамбульская конференция по Афганистану перенесена на более поздний срок

Конференция по афганскому урегулированию, которая должна была начаться в Стамбуле 24 апреля, перенесена на более поздний срок и пройдет после окончания священного мусульманского месяца Рамадан (в нынешнем году заканчивается 13 мая). Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает турецкое новостное агентство Anadolu.

Стамбульская конференция ранее была запланирована на 24 апреля - 4 мая. Ее организаторами на высшем уровне являются Турция, Катар и ООН при поддержке других стран и организаций, поддерживающих мирное решение афганского конфликта.

На конференции планируется присутствие представителей афганского правительства и движения "Талибан" (запрещено в РФ). Предполагается, что в ходе дискуссии в рамках конференции может быть выработан проект дорожной карты примирения сторон афганского конфликта.

Как ранее заявлял МИД Турции, "главной целью Стамбульской конференции по Афганскому мирному процессу является ускорение и дополнение продолжающихся внутриафганских переговоров в Дохе, направленных на достижение справедливого и прочного политического урегулирования".

Это уже второй перенос сроков начала конференции в Стамбуле. Изначально ее намеревались открыть 16 апреля.