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Рубрика: В мире

Стамбульская конференция по Афганистану перенесена на более поздний срок

Текст: Константин Волков

Конференция по афганскому урегулированию, которая должна была начаться в Стамбуле 24 апреля, перенесена на более поздний срок и пройдет после окончания священного мусульманского месяца Рамадан (в нынешнем году заканчивается 13 мая). Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает турецкое новостное агентство Anadolu.

Фото: EPA-EFE/HEDAYATULLAH AMID
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Стамбульская конференция ранее была запланирована на 24 апреля - 4 мая. Ее организаторами на высшем уровне являются Турция, Катар и ООН при поддержке других стран и организаций, поддерживающих мирное решение афганского конфликта.

На конференции планируется присутствие представителей афганского правительства и движения "Талибан" (запрещено в РФ). Предполагается, что в ходе дискуссии в рамках конференции может быть выработан проект дорожной карты примирения сторон афганского конфликта.

Как ранее заявлял МИД Турции, "главной целью Стамбульской конференции по Афганскому мирному процессу является ускорение и дополнение продолжающихся внутриафганских переговоров в Дохе, направленных на достижение справедливого и прочного политического урегулирования".

Это уже второй перенос сроков начала конференции в Стамбуле. Изначально ее намеревались открыть 16 апреля.

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