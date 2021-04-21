Студенты смогут проверить качество интернета в общежитиях

Образование становится мультимедийным. Сделать его качественным без быстрого и устойчивого интернет-соединения невозможно. Особенно это касается общежитий, где студенты сегодня учатся не меньше, чем в университетских аудиториях.

Министерство науки и высшего образования начинает всероссийский мониторинг качества интернет-соединения во всех студенческих и аспирантских общежитиях. Для этого создан специальный сайт. Принять участие в проверке качества Wi-Fi может любой студент.

Что нужно сделать?

Подключитесь к основной сети Wi-Fi в вашем общежитии.

Нажмите на кнопку "Анкета" на сайте мониторинга и запустите тест скорости интернета, нажав кнопку "Тестировать". Не забудьте вставить в последнюю графу ссылку на результат. Она появится сразу после окончания тестирования скорости интернета.

Заполните анкету и внесите в нее данные по результатам тестирования. Клик на "отправить". Все!

А что дальше? Итоги всероссийской проверки интернета Минобрнауки объявит в сентябре 2021 года. Появится новый рейтинг вузов по цифровой доступности для студентов. Лучшие университеты наградят, худшие - отправят на цифровую реновацию.