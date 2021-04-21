Светлана Разворотнева: Послание президента практически полностью ориентировано на социальные инициативы

Свой пост, опубликованный в соцсетях, член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева посвятила Посланию президента Федеральному Собранию. По ее мнению: "Послание президента практически полностью ориентировано на социальные инициативы - масштабные и очень важные задачи. Сбережение народа России - высший национальный приоритет и с этим трудно не согласиться. Изменения коснутся медицинской, образовательной сфер, а также мер социальной поддержки семьи и детей. Я очень рада, что президент затронул вопросы, которые волнуют меня так сильно".

Особое внимание Разворотнева уделяет обеспечению россиян жильем. По ее мнению нужно не только субсидировать ипотеку, но и развивать сектор доступного жилья для социального найма, которое будет находится в государственном управлении. Не менее важно ввести и новую систему социальной поддержки - субсидию на найм жилого помещения, которая будет адресована в первую очередь малоимущим семьям, вынужденным арендовать квартиры. Они тратят на их оплату большую часть своего бюджета. "Летом прошлого года я подготовила проект федерального закона по реформированию жилищной политики государства и принимала участие в активном его обсуждении на самых разных площадках. Дальше слов дело не идет. Обращалась в Совет Федераций, Государственную Думу, Минстрой - пока что безрезультатно. Очень жаль, но я не собираюсь сдаваться - если для реализации важных для людей проектов необходимо самой стать депутатом ГД, то я и им стану. Эту тему я не оставлю!"

Напомним, что в марте Светлана Разворотнева сообщила о своем желании баллотироваться в депутаты Государственной Думы 8-го созыва по 201 избирательному округу.