Обнаружена связь лунатизма с болезнью Паркинсона

Ученые из Университета штата Пенсильвания в Юниверсити-парке исследовали данные почти о 26 000 американских мужчинах со средним возрастом 76 лет. Они обнаружили, что у мужчин с проблемами сна болезнь Паркинсона встречается в четыре раза чаще чем у тех, кто не имеет таких проблем. Об этом сообщается в upi.com.

"Наличие парасомнии, такой как лунатизм и RBD (двигательное расстройство фазы быстрого сна), может быть маркером нейродегенерации", - сказал ведущий автор исследования доктор Сян Гао.

Наличие RBD было связано с шестикратным увеличением риска развития болезни, а наличие обоих расстройств - с восьмикратным повышением риска. Ученые подчеркивают, что не всегда расстройства сна приводят к болезни Паркинсона.

По словам Гао, это первое крупное исследование по данной теме. Исследователи полагают, что одним их факторов развития болезни Паркинсона является неспособность мозга отключаться от физической активности во время сна.