Тамара Гвердцители - о бабушке-княгине, сценических приметах и бесконечной любви

24 апреля в Минске во Дворце Республики с Президентским оркестром Беларуси под управлением главного дирижера Виталия Кульбакова выступит народная артистка России Тамара Гвердцители.

В 2017 году на "Славянском базаре в Витебске" в честь Тамары Гвердцители заложена плита на Площади звезд. Роман Щербенков

"Любая музыка, которую артистка пропускает через себя, становится ее частью. Невероятно мягкий и трепетный тембр ее голоса согревает теплом души огромную армию поклонников на протяжении многих лет. "Молитва", "Мамины глаза", "Виват, король!" - эти и многие другие песни вызывают у публики самые сильные и глубокие эмоции и навсегда остаются в сердцах", - написано в анонсе к концерту.

Тамара Михайловна, чем вам дорог предстоящий концерт?

Тамара Гвердцители: Концерт долгожданный - он перенесен с 24 апреля прошлого года из-за пандемии.

В 2017 году на фестивале "Славянский базар в Витебске" вы стали лауреатом специальной награды президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию". В вашу честь была заложена плита на Площади звезд под песню "Виват, король, виват!".

Тамара Гвердцители: Такой наградой может гордиться любой певец. Это огромная честь быть в одной компании с Аллой Пугачевой, Львом Лещенко, Александрой Пахмутовой, Валерием Леонтьевым, "Песнярами", Игорем Лученком... Я горжусь тем, что стала частью Витебска, подарившего миру великого Шагала.

Вы спели вместе с белорусскими "Сябрами" грузинскую песню "Сулико", теперь их руководитель Анатолий Ярмоленко обращается к вам не иначе как: "Привет, сябрико!"

Тамара Гвердцители: "Славянский базар" - один из лучших фестивалей в мире. В 2002 году я была председателем жюри конкурса молодых исполнителей, а Мишель Легран - председателем жюри взрослого конкурса. Он был в восторге от Витебска, ходил в Музей Марка Шагала.

Я подсчитала: в Витебск вы приезжали двадцать семь раз, не меньше...

Тамара Гвердцители: Я очень люблю этот город, он очень красивый. Много цветов. Когда приезжаю, сразу бегу смотреть: на месте ли ратуша и белая церковь на берегу Двины. Потом иду в Город мастеров. Меня узнают и дарят поделки, всякие шкатулки и глиняные чашки. Я всякий раз рада находиться на белорусской земле, в этой прекрасной стране, где такие замечательные люди.

В 19 лет вы победили на международном конкурсе "Красная гвоздика" в Сочи.

Тамара Гвердцители: Да, и председателем жюри была тогда Александра Пахмутова.

Когда я приезжаю в Витебск, сразу бегу смотреть: на месте ли ратуша и белая церковь на берегу Двины

А как вы познакомились с Мишелем Леграном?

Тамара Гвердцители: Ему отослали мои диски. Он их прослушал и был, говорят, в восторге. А в 1991 году я была приглашена французским агентом в Париж, где познакомилась и с Леграном, и с Жаном Дрежаком. Тогда же был заключен контракт, состоялся первый концерт в парижской "Олимпии". Легран, представляя меня трехтысячному залу, сказал: "Париж! Запомни это имя". Потом я гастролировала по Америке. Были концерты с Леграном, выступления в "Карнеги-холл".

Где вы храните свои многочисленные награды?

Тамара Гвердцители: На особой стене. Ее я открыла, когда с Владимиром Зельдиным, лауреатом премии Союзного государства, мы вместе играли в "Человеке из Ламанчи" в Театре Российской армии. Какое счастье было быть возлюбленной такого гениального Дон Кихота.

Как вам удается держать на высоте творческую планку?

Тамара Гвердцители: Я берегу то, что дала консерватория. А цель одна - чтобы объемно звучал голос, оставался живым.

Знаю, что вы поете на десяти языках.

Тамара Гвердцители: Я начала говорить сразу на грузинском и русском. Это языки моих предков. Мама родилась в Одессе, в детстве я слышала песни на идиш. Их пел дедушка. Я выучила его песни, а повзрослев, услышала, что их поют по всему миру.

Дедушка с бабушкой вас воспитывали?

Тамара Гвердцители: Лучшее, что может быть в жизни дедушки и бабушки, - это воспитание внуков.

Ваши предки с княжескими корнями.

Тамара Гвердцители: Моя прабабушка была княгиней. Она рассказывала очень много о своей жизни, но все светлые рассказы завершались предреволюционным временем. Мне было пять - семь лет, но я уже могла оценить ее манеры, поведение, жесты, отношение к людям. Она всегда была образцом элегантности, дожила до 94 лет. Я запомнила ее гордой, с правильной осанкой и выразительными глазами. Правнуков она называла "господа".

Вы красивая. Это мешает или помогает на сцене?

Тамара Гвердцители: Если женщина одаренная, то красота усиливает ее талант, дает импульс для развития.

Тяжело быть образованной женщиной?

Тамара Гвердцители: Непросто.

Почему решили стать певицей?

Тамара Гвердцители: Я хотела поступать в театральный институт, но родители отговорили: все пророчили мне будущее пианистки. Настоящая известность пришла ко мне в девять лет. Я попала в вокально-инструментальный ансамбль "Мзиури". Мы ставили спектакль "Буратино", и все девочки хотели быть Мальвинами, а я хотела стать Пьеро. Мне гример нарисовал "страдающие" брови. Это, как оказалось, был ключ к моему будущему. Мы объездили со спектаклем весь Советский Союз. Тогда-то я твердо решила стать эстрадной певицей.

А что в вас от Пьеро?

Тамара Гвердцители: Меня может обидеть на улице случайный прохожий. Но ранимые люди становятся сильными, когда хотят разобраться в себе.

Ансамбль "Мзиури" еще жив?

Тамара Гвердцители: Сегодня он воспитывает очередное поколение артистов.

А что вы делаете со своими сценическими костюмами?

Тамара Гвердцители: Храню. Особенно люблю красные и черные, в которых пела в дуэте с Леграном на величайших сценах мира.

В какие сценические приметы вы верите?

Тамара Гвердцители: Перед выходом на сцену читаю молитву. На сцену выхожу с левой стороны, беру на гастроли несколько своих талисманов.

Так сцена или эстрада?

Тамара Гвердцители: Сцена. Эстрада - это жанр. А сцена - призвание. Если ты выходишь на сцену со своей историей и своей правдой, то это в любое время будут слушать. Если дано достучаться до сердец, достучишься. Мои песни - это мои истории.

А кто ваш зритель?

Тамара Гвердцители: Интеллигентный, хранящий традиции, имеющий свой стержень. Кстати, именно такой зритель проголосовал за нас с Дюжевым в телешоу "Две звезды".

Вы всю жизнь прожили с мамой. Это привычка или потребность?

Тамара Гвердцители: Это потребность.

Что бы вы себе посоветовали с высоты прожитых лет?

Тамара Гвердцители: Держись, Тамара, оставайся собой!

Визитная карточка

Благодаря маме, учительнице русского языка и литературы, в семь лет начала учиться музыке, поступила в специальную музыкальную школу при Тбилисской консерватории. В 1979 году Тамара Гвердцители стала студенткой Тбилисской консерватории, окончила ее по классу фортепиано и композиции. Также окончила специальный колледж по вокалу.

В 19 лет победила на международном конкурсе "Красная гвоздика". В 1982 году принимала участие в конкурсе популярной музыки в Дрездене, в 1988 году победила на конкурсе "Золотой Орфей". Исполняет песни на более чем десяти языках. В 2020 г. стала наставницей российского шоу "Голос. 60+".