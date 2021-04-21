Кардиолог описала дыхательную технику, позволяющую снизить давление

Существует способ снизить артериальное давление без приема медикаментов. Это можно сделать с помощью несложной дыхательной техники.

Врач-кардиолог Мария Чайковская на своем YouTube-канале рассказала о том, как можно добиться такого эффекта.

Для этого нужно использовать медленное и глубокое диафрагмальное дыхание. Чтобы задействовать диафрагму эксперт советует положить одну руку на грудь - а другую на живот в районе пупка.

"Попробуйте сначала просто подышать и почувствовать, двигается ли живот во время обычного дыхания, то есть используете ли вы диафрагму. После нескольких пробных вдохов и выдохов попробуйте дышать таким образом, чтобы на вдохе надувался живот, а на выдохе - сдувался. При этом верхняя рука не двигается. Постарайтесь надувать живот не при помощи мышц брюшного пресса, а при помощи диафрагмы", - объясняет Мария Чайковская.

Дышать, по ее словам, следует шесть раз в минуту. При этом вдох должен продолжаться пять секунд и столько же - выдох. Всего пять минут медленного диафрагмального дыхания помогут снизить артериальное давление и пульс. Такое дыхание воздействует на нервную систему. Некоторым людям проще выполнять это упражнение лежа.

"Если вы будете делать это упражнение по пять минут три раза в день или один раз по 15, то уже через полтора-два месяца вы достигните стойкого эффекта снижения давления. При помощи дыхания сможете избавиться от таблеток, если есть небольшая гипертония, или уменьшить количество таблеток, снизить их дозы или улучшить контроль за гипертонией",- говорит Мария Чайковская.

Однако не рекомендуется использовать такую дыхательную технику людям с нарушениями ритма и проводимости, для которых свойственна низкая частота сердечных сокращений, а также тем, у кого наблюдается снижение пульса ниже 55 ударов в минуту в покое, и кто при этом плохо себя чувствует. По вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к врачу.