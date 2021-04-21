Турбюро в Мюнхене поставило на поток прививочный туризм в Россию

Когда в Германии не хватает вакцин, начинается поиск альтернатив. Некоторые немцы уже отправились в Москву для прививки "Спутником V" с помощью туристической компании World Visitor. "До сентября мы хотим еженедельно привозить в Москву 50 человек. К нам поступает "безумное" количество запросов от желающих защититься от коронавируса", - цитирует журнал Focus шефа мюнхенского бюро Ханса Бланка.

По словам Бланка, пробный "шприц-тур" в Москву для 50 человек прошел успешно. Поездка не дешевая, она обойдется покупателю в 1150 евро. Из этой суммы 150 евро выпадает на вакцинацию в частной клинике и 1000 евро на поездку, включая трехдневное проживание в отеле и культурную программу.

Существуют возможности вакцинирования и в других регионах мира, например во Флориде в США или в Сербии. Однако при поездке в Америку возникают сложности с визами. А в Сербии клиентам сложно получить время приема врача. При этом все извлекают выгоды из поездок в Россию. Прежде всего, сами туристы, которые получают защиту от коронавируса, отельеры, авиакомпании и, конечно, туристические компании. "Это небольшой бизнес, но все же лучше, чем ничего не делать ввиду опасности распространения коронавируса", - полагает Бланк.

Житель Берлина, 38-летний Энно Лензе, рассказал изданию, что у него не было побочных эффектов после первой дозы "Спутника V". "Если я буду форме, смогу посещать один музей за другим в Москве", - планирует турист. Лензе считает, что он сделал правильный выбор, так как в Германии, возможно, не получил бы назначение на вакцинацию до конца года.

"Вакцинация - это стимул для встречи с друзьями и семьей в Москве, поскольку моя жена русская". - пояснил участие в туре в Москву адвокат из Гамбурга. Из-за закрытых границ во время пандемии он долгое время не мог посещать российскую столицу. Теперь немецкие граждане, имеющие действующую визу, снова могут летать самолетом. До этого "туры для вакцинации" были невозможны.