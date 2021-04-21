Украинский эксперт оценил последствия разрыва дипотношений с РФ

Если произойдет разрыв дипломатических отношений Киева и Москвы, то для Украины он будет иметь ряд негативных последствий. Об этом заявил украинский политолог, директор информационно-политического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

Эксперт напомнил, что сейчас дипотношения между странами существуют лишь формально, и контакты практически полностью сведены на нет. "И поскольку эта ситуация длится уже несколько лет, то понятно, что ни украинская, ни российская стороны в разрыве не заинтересованы. Ведь разрыв отношений - это серьезный шаг, который выходит за рамки двусторонних отношений. Так как Украина контролируется извне, если мы захотим пойти на разрыв отношений с Россией, нам придется советоваться с Западом, где нам посоветуют от этого шага воздержаться", - цитирует политолога издание "Главред".

По мнению Рудякова, разрыв дипотношений с Москвой негативно скажется на около 2,5 миллиона украинцах, которые ездят в РФ на заработки или же временно там живут. Также он может привести к резкому ухудшению взаимоотношений Киева с рядом стран, имеющих связи с Россией. Речь, в частности, о Китае, "который после инцидента с "Мотор Сич" присматривается к нашим действиям с двойным и даже тройным интересом", отметил политолог.

"То есть даже если Украина захочет это сделать, то ей просто не дадут", - сказал Рудяков.

Напомним, ранее группа депутатов Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" призвала украинского президента Владимира Зеленского разорвать дипотношения с Россией.