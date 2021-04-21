Умерла вдова балетмейстера Игоря Мосеева

В Москве ушла из жизни Ирина Моисеева - заслуженная артистка РСФСР, солистка и педагог Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева и вдова известного балетмейстера. Ей было 96 лет.

О смерти сообщил коллектив Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.

"На 97-м году ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, лауреат премии правительства Российской Федерации Ирина Алексеевна Моисеева", - говорится на официальной странице коллектива в Instagram.

Прощание с артисткой и педагогом пройдет 24 апреля в Большом ритуальном зале Центральной клинической больницы.

Ирина Моисеева родилась 7 февраля 1925 года. Училась в балетной школе Большого театра, после выпуска в 1941 году была принята в Государственный ансамбль народного танца, стала его солисткой. В 1974 году вышла замуж за основателя и художественного руководителя ансамбля Игоря Моисеева, была его соратником и ассистентом.