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21.04.2021 19:23
Рубрика: Культура

Умерла вдова балетмейстера Игоря Мосеева

Текст: Инга Бугулова
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

В Москве ушла из жизни Ирина Моисеева - заслуженная артистка РСФСР, солистка и педагог Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева и вдова известного балетмейстера. Ей было 96 лет.

О смерти сообщил коллектив Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.

"На 97-м году ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, лауреат премии правительства Российской Федерации Ирина Алексеевна Моисеева", - говорится на официальной странице коллектива в Instagram.

Прощание с артисткой и педагогом пройдет 24 апреля в Большом ритуальном зале Центральной клинической больницы.

Ирина Моисеева родилась 7 февраля 1925 года. Училась в балетной школе Большого театра, после выпуска в 1941 году была принята в Государственный ансамбль народного танца, стала его солисткой. В 1974 году вышла замуж за основателя и художественного руководителя ансамбля Игоря Моисеева, была его соратником и ассистентом.

Культура Театр Танец Общество Утраты

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