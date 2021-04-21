Погрузиться в инженерное и техническое творчество, применить в игре знания из физики и математики, программирования и других школьных дисциплин - эти и другие возможности уже доступны российским ученикам.

Ожидается, что решениями LEGO Education будут оснащены более трех тысяч центров цифрового образования "Точка роста", которые создаются в рамках нацпроекта "Образование" по всей стране.

- Качество образования напрямую зависит от мотивации и вовлеченности ребенка. Дети с удовольствием занимаются с LEGO Education, ведь практически все имеют свой личный позитивный опыт с кубиками LEGO, - говорит директор LEGO Education Россия Ольга Ломбас. - На уроке исчезают барьеры, нелюбимые предметы вдруг становятся понятными и увлекательными. Креативный подход позволяет всем ученикам включаться в STEAM-обучение с использованием цифровых технологий. А для педагога возможность обучать с LEGO Education - это рост и развитие, новые подходы к оценке качества образования.

Что такое STEAM? Science - наука, Technology - технология, Engineering - конструирование, Art - искусство, Math - математика. Играя, дети изучают программирование, основы инженерии, приобретают цифровые навыки, умение работать в команде. Образовательные центры "Точка роста" оснащены такими современными образовательными решениями, как набор SPIKE Prime для 5-7-х классов. Основная задача, которая стояла перед его разработчиками, - мотивировать детей учиться. В основе обучения со SPIKE Prime - простое программирование хаба с подключаемыми датчиками и моторами. Из одного комплекта команда учеников может создать более 30 базовых роботов и миллион дополнительных. Например, при создании модели умной фермы ученики усвоят принципы работы облачных сервисов и основы автоматизации агропромышленных комплексов. Можно предложить задачи посложнее, например создать дрона-доставщика, который поможет изучить высокоуровневое программирование с элементами компьютерного зрения. В помощь учителям специалисты LEGO Education создали бесплатную образовательную платформу, где педагог может "прокачать" свои навыки: онлайн-курсы, видеоуроки, образовательные квесты, передовой мировой опыт и реальные учебные ситуации - все собрано в одном месте. В состав учебных модулей входят интервью с реальными педагогами, поясняющими методики и STEAM-подходы в рамках различных образовательных ситуаций.