В 2021 году в российских школах появятся 2500 советников по воспитанию

В 2021 году в российских школах появятся 2500 советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями. Сейчас будущие специалисты проходят курсы повышения квалификации, после которых с новыми знаниями выйдут к детям. Они будут получать доплату в 15 тысяч рублей. А с 2022 года ставки советника-воспитателя планируется ввести во всех общеобразовательных организациях России, сообщили "РГ" в Российском движении школьников (РДШ).

Напомним, в рамках Послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин отметил, что "в школу должны прийти специалисты, которые станут настоящими помощниками классных руководителей, наставниками и воспитателями, будут организаторами увлекательных, интересных проектов для ребят в школе".

"Очень важно, чтобы для молодых людей ориентиром в жизни служили судьбы и победы наших выдающихся предков и, конечно, современников: их любовь к Родине, стремление внести личный вклад в ее развитие. У ребят должна быть возможность в передовых форматах познакомиться с отечественной историей и многонациональной культурой, с нашими достижениями в сфере науки и технологий, литературы и искусства", - подчеркнул глава государства.

"Для нас появился абсолютно ощутимый образец идеального навигатора детства, который на личном примере воспитывает, дает смыслы, поддерживает и создает траекторию роста и развития детей России, - прокомментировала исполнительный директор РДШ Ирина Плещева. - Очень здорово, что в своем выступлении президент сказал о наших советниках по воспитанию, которые появятся в школе уже в ближайшее время. Мы сделаем все необходимое, чтобы в следующем году этот опыт был признан эффективным и распространился на все регионы нашей страны".