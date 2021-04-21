В Британии попробуют реабилитировать вакцину AstraZeneca

Институт глобальных проблем Тони Блэра опубликовал сравнительные данные по отслеженным случаям тромбоза, имевшим место после прививок против COVID-19, проведенных вакцинами AstraZenеса и Pfizer. Частота осложнений, в том числе, смертельных, после применения американо-немецкой вакцины (Pfizer) оказалась в несколько раз выше, хотя и в том, и в другом случае риск получить тромбоз в результате заражения коронавирусом и заболевания COVID-19 намного больше, чем после вакцинации.

В Великобритании зафиксировано в два раза больше случаев смертельного тромбоза после прививки Pfizer по сравнению с AstraZeneca: 0,26 против 0,1 на 100 000 введенных доз. Кроме того, случаев заражения коронавирусом после вакцинации зафиксировано также больше при применении американо-немецкой вакцины: 4,07 против 1,49 на 100000, говорится в докладе Института Тони Блэра. Его авторы призывают регулярно сообщать и сравнивать данные о поствакцинальных заражениях COVID-19, побочных эффектах и смертности, чтобы обеспечить прозрачность принятия решений.

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр обратился к нынешнему главе правительства Борису Джонсону, призывая его начать масштабную рекламную кампанию, чтобы развеять опасения по поводу побочных эффектов от прививки AstraZeneca и увеличить использование вакцины. В докладе говорится, что правительство должно делать больше, чтобы "продавать" преимущества вакцин и публиковать данные о том, насколько они эффективны и безопасны - об этом пишет SkyNews.

В докладе также делается вывод о том, что проблемы должны решаться предоставлением более четких данных о пользе вакцин, и у Великобритании есть эта возможность, поскольку она является единственной страной, выпускающей и применяющей различные вакцины в больших количествах.

Авторы доклада отмечают, что регулирующие органы в разных странах сейчас принимают решения, основанные на узком и несбалансированном взгляде на риск, и "политики в правительстве должны срочно ухватиться за эту ситуацию и внести некоторую согласованность и логику в вопрос оценки вакцин".