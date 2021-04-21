В Брюсселе на выставке представят более 70 работ Бэнкси

В Брюсселе в начале лета откроется выставка под названием "Бэнкси: гений или вандал?". Ради этой экспозиции в одном месте соберут более 70 работ этого мастера стрит-арта, хранящихся в частных коллекциях.

Как отмечается на сайте по продаже билетов, выставка позволит посетителям погрузиться в таинственную вселенную бристольского уличного художника, совершить путешествие по улицам городов, где он отметился своими неоднозначными граффити. Часть выставки будет организована в виртуальной реальности, чтобы сделать впечатления еще более захватывающими.

Примечательно, что настоящее имя Бэнкси до сих пор остается никому не известным. И все выставки, которые организовывались в мире, проходили без его согласия. О создании им новых работ становится известно из Instagram, где он публикует фотографии своих граффити. В своем творчестве уличный художник поднимает вопросы социального неравенства и лицемерия властей, что делает его очень популярным, а его картины чрезвычайно дорогими.