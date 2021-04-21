В Чехии назначен новый глава МИД страны

Президент Чехии Милош Земан назначил нового министра иностранных дел страны - им стал 36-летний социал-демократ Якуб Кулганек. Трансляцию с церемонии вели чешские телеканалы.

Во время своей речи Земан предостерег нового министра от "дутых патетических деклараций" и подчеркнул, что экономическая дипломатия имеет особое значение для Чехии.

Напомним, что Кулганек сменил на новом посту отправленного в отставку 10 дней назад Томаша Петржичека. Кулганек является ближайшим соратником лидера чешских социал-демократов, первого вице-премьера и главы МВД страны Яна Гамачека. До этого новый глава чешской дипломатии успел поработать в должности замминистра обороны, иностранных и внутренних дел страны.