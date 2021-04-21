Редактировать геном, а потом поступить в "Вышку"? Победить в битве роботов - и прямиком в МГУ? Придумать новый топливный элемент и "взять" самую крутую олимпиаду в России? В рамках нацпроекта "Образование" по всей стране уже создано 135 детских технопарков "Кванториум" с передовым оборудованием, на котором дети занимаются бесплатно и совершают свои открытия, поступают в ведущие вузы и получают профессии будущего.

Приключения мехатроника

Первокурсник факультета биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ Дмитрий Заплавнов из Астрахани занимался в старших классах по направлению "Биоквантум". Парень углубленно изучал основы биоинформатики и генетики, стал победителем международного конкурса детских инженерных команд, блестяще провел биоинформатический анализ генома коронавируса SARC-CoV-2. А старшеклассница из Ставропольского края Дарья Кравченко стала в этом году победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии. Она представила проект собственной модели микробного топливного элемента, который позволяет добывать энергию из микроорганизмов путем химической реакции. Это считается перспективной биотехнологией. Все, что нужно для работы, - питательная среда для бактерий, пара электродов и разделительная мембрана между камерами.

- Быстрый рост городов, активное развитие промышленности и сельского хозяйства все больше влияют на загрязнение рек и озер. - Моя модель микробного топливного элемента вырабатывает энергию на очищении сточных вод, - рассказала Даша. - Это поможет облегчить жизнь людям.

Дамир Хасанов учился робототехнике в "Аэроквантуме" в Удмуртской Республике. Он признается: "Кванториум" помог ему разработать свой электроскейтборд.

- Мой проект - FUTURION - это электрический скейтборд, решающий проблемы малой функциональности и безопасности такого вида транспорта. Реализую его с помощью нескольких технологических решений, основное из которых - система торможения колес. Скейтборд понимает, когда вы теряете равновесие, - поделился Дамир. Сейчас он изучает мехатронные системы на первом курсе ИжГТУ им. М.Т. Калашникова.

3D-реальность для райцентра

Так что же такое - детский технопарк: мастерская, лаборатория, конструкторское бюро? По сути, все сразу: в детских технопарках ребята осваивают инженерные знания в режиме нон-стоп: паяют свою первую плату, делают первые чертежи и осваивают цифровую печать… Есть большое комфортное пространство, где можно расположиться с ноутбуком и обсудить вместе новый проект. Тут же - 3D-проектор, интерактивная доска, "стол-полигон" для роботов. Вокруг небольшие "цеха": робо, космо, нано, IT, промышленный дизайн и хайтек. Разное оборудование: от компьютеров до 3D-принтера и лазерного резака, станков с ЧПУ и вибростендов.

В рамках нацпроекта "Образование" новое оборудование получат почти 30 тысяч школ по всей стране

Как рассказали "РГ" в минпросвещения, в 2021 году "Кванториумы" получат серьезный апгрейд. Главная новинка - в том, что теперь они будут создаваться не на базе центров дополнительного образования, а прямо в школах. Школы, где будут открываться технопарки, получат серьезное оборудование для изучения химии, физики, биологии, для освоения актуальных факультативов, внеурочной и проектной деятельности. Цифровые лаборатории и микроскопы, наборы по механике, мехатронике и нейротехнологиям. Школа сможет установить у себя робототехнические конструкторы, с помощью которых можно создавать беспилотные летательные аппараты и даже электрокары! Все это пригодится прежде всего не для занятий в кружках и секциях: прямо в детских технопарках будут проходить уроки основной школьной программы, дети в экспериментах будут закреплять теорию. А значит, вырастет и качество образования.

Параллельно Академия Минпросвещения России запустила проект "Школа новых технологий", где уже прошли обучение педагоги, завучи и директора ста российских школ.

"Все школы в рамках нацпроекта "Образование" подключаются к высокоскоростному интернету, получают оборудование для цифровой образовательной среды. Создаются центры цифрового образования, "Точки роста" и детские технопарки "Кванториум", - говорит замминистра просвещения Татьяна Васильева. - Проект позволяет нам поставить новые технологии на службу традиционному образованию, привлечь в школы молодых и творческих учителей".

Хай-тек в помощь

По планам в рамках нацпроекта до конца 2024 года всего будет создано 359 "Кванториумов", из которых 224 - в школах. Плюс 340 центров для юных айтишников "IT-куб", которые помогут детям в изучении информатики и программирования, помогут определиться с будущей профессией. А в малых городах и селах появится почти 25 тысяч центров естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста". Все 33 федеральных педвуза, подведомственных минпросвещения, тоже получат технопарки.

"Современный учитель обязан владеть навыками передачи знаний с помощью цифровых технологий, - рассказал директор департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров министерства просвещения Андрей Милехин. - Педагогические "Кванториумы" позволят студентам знакомиться с новейшим учебным оборудованием, осваивать современные педагогические технологии уже в университете".

Ноутбуки, проекторы и интерактивные панели, точки доступа WI-Fi, планшеты на отечественной операционной системе, веб-камеры, даже новая посуда и реактивы для химических опытов - всего в рамках нацпроекта новое оборудование получат почти 30 тысяч школ.